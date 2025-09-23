УАМ: Академията за кралски конни изкуства в Абу Даби ще отвори врати през ноември 2025 г.

Съгласно указанията на шейх Мансур бин Зайед Ал Нахян, вицепрезидент на ОАЕ, заместник министър-председател и председател на Президентския съд, Академията за кралски конни изкуства в Абу Даби (ADREA) ще отвори врати през ноември 2025 г. на остров Джубаил, емирство Абу Даби, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

ADREA се простира на площ от 65 000 квадратни метра и е проектирана като напълно интегрирана среда, посветена на запазването, изпълнението и предаването на традицията на конното изкуство. Всеки елемент от имението отразява философията, поставяща коня на първо място, от дизайна на съоръженията до методологиите на обучение, осигурявайки най-високите стандарти за комфорт, грижа и хармония между коня и ездача.

Академията за кралски конни изкуства в Абу Даби включва климатизирана арена, която побира 1200 зрители. Разполага също с 60 климатизирани конюшни, оборудвани с модерни системи за наблюдение, ветеринарно заведение и рехабилитационна клиника, както и с тренировъчни арени и сенчести пътеки за езда, осигуряващи оптимално удобство за коне и спортисти.

Освен това ADREA предлага културни, образователни и занаятчийски пространства, посветени на опазването на знанията и предаването им на бъдещите поколения. Галерия "Фурусия" (арабско изкуство, свързано с ездата, включително с военното дело) представя курирана колекция от редки артефакти, проследяващи историята на ездачеството в различни цивилизации и епохи.

Академията е дом и на една от най-обширните библиотеки за конен спорт в света, в която се съхраняват над 10 000 тома, вдъхновяващи неговото изучаване и въображението.

