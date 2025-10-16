Подробно търсене

УАМ: Националният музей на ОАЕ "Зайед" ще отвори врати на 3 декември в Абу Даби

Александър Евстатиев
Проект на Националния музей на ОАЕ. Снимка: УАМ
Абу Даби,  
16.10.2025 22:45
 (БТА)

Музеят "Зайед", националният музей на Обединените арабски емирства, разположен в сърцето на културния район Саадият, ще отвори врати за обществеността на 3 декември 2025 г., предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Музеят ще представи историята на ОАЕ чрез едно завладяващо пътешествие, обхващащо от древността до наши дни. То ще съчетае археологически артефакти и исторически експонати с аудиовизуални и сензорни преживявания, както и съвременни инсталации.

Пътешествието до музея започва в градината "Ал Масар" - открита галерия, която ще посрещне посетителите с пейзажите, формирали живота в ОАЕ. Простираща се на 600 метра от брега на Саадият, градината "Ал Масар" е с местна флора, представляващи пустинна, оазисна и градска среда. Тя включва също напоителна система "фаладж", художествени скулптури, мултисензорни инсталации и времева линия, картографираща живота на шейх Зайед и историята на ОАЕ.

Колекцията на "Зайед" включва над 3000 експоната, от които 1500 ще бъдат изложени.

Националният музей ще се изправи редом до няколко световноизвестни културни институции, включително "Лувъра Абу Даби" и ТeamLab Phenomena Abu Dhabi, както и Природонаучният музей Абу Даби, който предстои да бъде открит и музея "Гугенхайм Абу Даби".

Като част от Културния район Саадият, националният музей на ОАЕ създава пространства за диалог, културен обмен и открития, оформяйки ролята на Абу Даби като глобална платформа, където се сливат идеи, творчество, наследство и иновации.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ПЙ/

