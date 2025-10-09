УАМ: Над 95 международно признати лектори ще участват в инвестиционния форум „Шарджа 2025“ в Дубай

Инвестиционният форум в емирство Дубай „Шарджа 2025“ (SIF 2025) обяви впечатляваща програма с над 95 международно признати лектори, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Планиран за 22-23 октомври в Конферентния център "Ал Джавахер", форумът ще се проведе успоредно със Световната инвестиционна конференция. Организиран от Агенцията за преките чуждестранни инвестиции в Шарджа (Invest in Sharjah) в партньорство с Министерството на инвестициите на ОАЕ, SIF 2025 има за цел да привлече над 10 000 участници, включвайки 160 сесии и 120 бизнес срещи. Темата на форума ще бъде "Трансформиране на нашия свят: Инвестиране за устойчиво бъдеще".

SIF 2025 е стратегически позициониран да насърчава диалога относно регионалните и международните цели за развитие. Събитието ще служи като център за политически лидери, инвеститори и бизнес новатори, които да си сътрудничат по устойчиви инвестиционни стратегии и да формират партньорства, насърчаващи приобщаващ, готов за бъдещето икономически растеж.

