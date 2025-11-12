УАМ: Министерството на здравеопазването на ОАЕ засили сътрудничеството с Испания в областта на даряването на човешки органи и тъкани

Делегация на Министерството на здравеопазването и превенцията на ОАЕ завърши официалното си посещение в Испания, насочено към укрепване на международното сътрудничество в областта на даряването на органи и трансплантацията, в съответствие с националните цели на ОАЕ за засилване на глобалните партньорства и подобряване на качеството на живот, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Делегацията проведе срещи с водещи академични и медицински институции, специализирани в донорството и трансплантацията на органи, както и дискусии относно обмена на експертен опит и внедряването на най-новите международни медицински технологии и най-добрите практики.

Те посетиха центъра CREATIO на Университета в испанския град Барселона, където се запознаха с първите изследвания в клетъчната терапия, регенеративната медицина и генната терапия, като разгледаха модерните лаборатории на университета, едни от най-надеждните в Европа.

Освен това делегацията проведе среща с фондация DTI, водеща международна институция в областта на трансплантацията на органи, за да проучи бъдещото сътрудничество в обучението, научните изследвания и технологиите. Фондацията сподели опита си в образователните и изследователските си програми, системите за съхранение на органи и напредъка в медицинските изследвания.

