УАМ: Правителството на ОАЕ стартира "Стратегия за национална идентичност на Емирствата"

Правителството на ОАЕ стартира "Стратегия за национална идентичност на Емирствата", предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Стратегията е разработена в партньорство между Министерството на културата и Националната агенция за проекти към Президентството, по време на годишните срещи на правителството на ОАЕ през 2025 г., проведени в Абу Даби.

Стратегията беше обявена от Салем бин Халид ал Касими, министър на културата и младежта, по време на сесия, озаглавена "Наследство и отговорност", очертавайки визията и ключовите цели, които въвеждат нова фаза на обединените усилия на правителството за укрепване на емиратската идентичност във всички сектори.

По време на двудневната правителствена среща се проведе интерактивна изложба, озаглавена "Национална идентичност на Емирствата: Наследство и отговорност", с цел да се повиши осведомеността за ценностите и компонентите на емиратската идентичност и да се насърчат участниците към възприемане на тези принципи в правителствените и обществените практики.

Визията на стратегията се фокусира върху укрепването на дълбоко вкоренена емиратска идентичност, която въплъщава визията на ръководството на ОАЕ и е възприета от обществото като път към стабилност и просперитет. Стратегията отразява визията на ръководството да превърне емиратската идентичност в ключов стълб във всички сектори, вграден в ежедневните обществени практики. Тя има за цел да засили националната принадлежност и националната гордост, да засили социалното сближаване и да популяризира присъствието на ОАЕ на световната сцена чрез международно сътрудничество и ангажираност.

