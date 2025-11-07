Подробно търсене

УАМ: Правителството на ОАЕ стартира "Стратегия за национална идентичност на Емирствата"

Александър Евстатиев
УАМ: Правителството на ОАЕ стартира "Стратегия за национална идентичност на Емирствата"
УАМ: Правителството на ОАЕ стартира "Стратегия за национална идентичност на Емирствата"
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
07.11.2025 23:19
 (БТА)

Правителството на ОАЕ стартира "Стратегия за национална идентичност на Емирствата", предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Стратегията е разработена в партньорство между Министерството на културата и Националната агенция за проекти към Президентството, по време на годишните срещи на правителството на ОАЕ през 2025 г., проведени в Абу Даби.

Стратегията беше обявена от Салем бин Халид ал Касими, министър на културата и младежта, по време на сесия, озаглавена "Наследство и отговорност", очертавайки визията и ключовите цели, които въвеждат нова фаза на обединените усилия на правителството за укрепване на емиратската идентичност във всички сектори.

По време на двудневната правителствена среща се проведе интерактивна изложба, озаглавена "Национална идентичност на Емирствата: Наследство и отговорност", с цел да се повиши осведомеността за ценностите и компонентите на емиратската идентичност и да се насърчат участниците към възприемане на тези принципи в правителствените и обществените практики.

Визията на стратегията се фокусира върху укрепването на дълбоко вкоренена емиратска идентичност, която въплъщава визията на ръководството на ОАЕ и е възприета от обществото като път към стабилност и просперитет. Стратегията отразява визията на ръководството да превърне емиратската идентичност в ключов стълб във всички сектори, вграден в ежедневните обществени практики. Тя има за цел да засили националната принадлежност и националната гордост, да засили социалното сближаване и да популяризира присъствието на ОАЕ на световната сцена чрез международно сътрудничество и ангажираност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ВД/

Свързани новини

03.11.2025 18:00

УАМ: ОАЕ и САЩ подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на енергетиката и изкуствения интелект

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян се срещна в Абу Даби с Дъг Бъргам, министър на вътрешните работи на Съединените щати и председател на Националния съвет за енергетика. Бъргам е на посещение в ОАЕ по повод Международното изложение и конференция за петролa (ADIPEC 2025), което ще се проведе в Абу Даби от 3 до 6 ноември, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.
31.10.2025 16:26

УАМ: Престолонаследникът на емирство Абу Даби обсъди двустранното сътрудничество с президента на Република Корея

Шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахян, престолонаследник на Абу Даби, се срещна с И Дже-мьон, президент на Република Корея, в Кьонджу в кулоарите на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), предаде новинарска агенция на ОАЕ – УАМ.
30.10.2025 16:25

УАМ: Президентът на ОАЕ и председателят на Европейския съвет обсъдиха двустранното сътрудничество

Президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян се срещна в Абу Даби с Антонио Коща, председател на Европейския съвет, за да обсъдят сътрудничеството между ОАЕ и Европейския съюз и неговите държави членки, както и възможностите за разширяване на координацията в подкрепа на споделените интереси и просперитет, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:32 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация