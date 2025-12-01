Наполи постигна минимална победа при гостуването на Рома

Подробно търсене

AP Photo/Gregorio Borgia
Рим,  
01.12.2025 07:28
 (БТА)

Шампионът Наполи спечели важна победа в италианския шампионат след успех с 1:0 при гостуването на Рома в дербито на кръга в Серия А.  

"Двубоят на "Олимпико" предложи много битка по терена, но малко голови ситуации. 

Неаполитанците изтръгнаха победата  с гол на Давид Нерес в 36-ата минута след извеждащо подаване на Расмус Хьойлунд и с този успех отборът на Антонио Конте свали Рома от върха. 

Рома можеше да вземе точка, но удар на Томазо Балданци в 89-ата минута бе отразен от вратаря на гостите. 

С победата Наполи събра актив от 28 точки и се изравни с лидера Милан. Рома остана на 4-тата позиция с 27 точки. 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А": Аталанта - Фиорентина   - 2:0 
Пиза – Интер            – 0:2 
Лече - Торино           - 2:1 
Рома - Наполи          - 0:1 

от събота: 
Дженоа – Верона        - 2:1 
Парма – Удинезе        - 0:2 
Ювентус - Каляри       - 2:1   
Милан - Лацио            - 1:0  

от петък: 
Комо - Сасуоло           - 2:0  

в понеделник: 
Болоня - Кремонезе   
Във временното класиране води Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, пред Интер и Рома с пo 27,  Болоня и Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.

/МД/

