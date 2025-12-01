Наполи постигна минимална победа при гостуването на Рома

Шампионът Наполи спечели важна победа в италианския шампионат след успех с 1:0 при гостуването на Рома в дербито на кръга в Серия А.

"Двубоят на "Олимпико" предложи много битка по терена, но малко голови ситуации.

Неаполитанците изтръгнаха победата с гол на Давид Нерес в 36-ата минута след извеждащо подаване на Расмус Хьойлунд и с този успех отборът на Антонио Конте свали Рома от върха.

Рома можеше да вземе точка, но удар на Томазо Балданци в 89-ата минута бе отразен от вратаря на гостите.

С победата Наполи събра актив от 28 точки и се изравни с лидера Милан. Рома остана на 4-тата позиция с 27 точки.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А": Аталанта - Фиорентина - 2:0

Пиза – Интер – 0:2

Лече - Торино - 2:1

Рома - Наполи - 0:1

от събота:

Дженоа – Верона - 2:1

Парма – Удинезе - 0:2

Ювентус - Каляри - 2:1

Милан - Лацио - 1:0

от петък:

Комо - Сасуоло - 2:0

в понеделник:

Болоня - Кремонезе

Във временното класиране води Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, пред Интер и Рома с пo 27, Болоня и Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.