Наполи постигна минимална победа при гостуването на Рома
Шампионът Наполи спечели важна победа в италианския шампионат след успех с 1:0 при гостуването на Рома в дербито на кръга в Серия А.
"Двубоят на "Олимпико" предложи много битка по терена, но малко голови ситуации.
Неаполитанците изтръгнаха победата с гол на Давид Нерес в 36-ата минута след извеждащо подаване на Расмус Хьойлунд и с този успех отборът на Антонио Конте свали Рома от върха.
Рома можеше да вземе точка, но удар на Томазо Балданци в 89-ата минута бе отразен от вратаря на гостите.
С победата Наполи събра актив от 28 точки и се изравни с лидера Милан. Рома остана на 4-тата позиция с 27 точки.
Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А": Аталанта - Фиорентина - 2:0
Пиза – Интер – 0:2
Лече - Торино - 2:1
Рома - Наполи - 0:1
от събота:
Дженоа – Верона - 2:1
Парма – Удинезе - 0:2
Ювентус - Каляри - 2:1
Милан - Лацио - 1:0
от петък:
Комо - Сасуоло - 2:0
в понеделник:
Болоня - Кремонезе
Във временното класиране води Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, пред Интер и Рома с пo 27, Болоня и Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.
/МД/
