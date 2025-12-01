Подробно търсене

Сдружение „Движение на просветителите" ще представи изложба „Докосване до безкрая"

Снимка: Сдружение „Движение на просветителите"
София,  
01.12.2025 07:30
 (БТА)

Сдружение „Движение на просветителите" ще представи изложба „Докосване до безкрая" днес, 1 декември. Експозицията ще бъде официално офктира в 17:30 ч. в централната сграда на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), съобщават организацията.

От  „Движение на просветителите" посочват, че експозицията представя творби на автори от националните инициативи на сдружението - „Долината на тракийските царе в ЮНЕСКО", "Светият път в картини" и проект „Вековни традиции".

Гости на събитието се очаква да бъдат председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, както и председателят на „Българска асоциация – труд, здраве, безопасност“ Борил Ташев.

Експозицията може да бъде разгледана до 9 януари.

/ЕМС/

/ВБ /ТС/

