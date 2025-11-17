УАМ: Инициативата „Подводно почистване“ постави рекорд за брой участващи водолази

В емирство Абу Даби беше постигнат първият по рода си световен рекорд на Гинес чрез инициативата „Подводно почистване“, при която 307 водолази взеха участие в най-голямото почистване на морското дъно, проведено на два обекта – Ал Тауила и Ал Захия, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Инициативата е под патронажа на шейх Зайед бин Ахмед бин Мохамед Ал Нахян и под надзора на Инициативата за устойчиво бъдеще в ОАЕ.

Това постижение бележи важен етап в подкрепа на усилията на национално ниво за опазване на морската среда и отразява ангажимента на участващите организации за укрепване на устойчивостта и засилване на ролята на общността в опазването на природните ресурси.

Организаторите изразиха искрената си благодарност и признателност към всички доброволци, чиито усилия допринесоха за постигането на тази цел и я превърнаха в източник на гордост.

