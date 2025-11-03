УАМ: ОАЕ и САЩ подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на енергетиката и изкуствения интелект

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян се срещна в Абу Даби с Дъг Бъргам, министър на вътрешните работи на Съединените щати и председател на Националния съвет за енергетика. Бъргам е на посещение в ОАЕ по повод Международното изложение и конференция за петролa (ADIPEC 2025), което ще се проведе в Абу Даби от 3 до 6 ноември, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

По време на срещата в президентския дворец Каср ал Шати в Абу Даби, Ал Нахян и Бъргам обсъдиха нарастващите връзки между ОАЕ и Съединените щати, особено в областта на енергетиката, изкуствения интелект и иновациите. И двете страни проучиха възможностите за по-нататъшно засилване на сътрудничеството в подкрепа на взаимните интереси на двете страни.

Ал Нахян присъства на подписването на меморандум за разбирателство между ОАЕ и Съединените щати за ускоряване на сътрудничеството в областта на енергетиката и изкуствения интелект, който ще стимулира индустриалната трансформация и икономическият растеж. Споразумението има за цел да допринесе за изграждането на устойчива икономика, насърчаването на устойчива индустриална трансформация и укрепването на националната икономическа сигурност.

Бъргам заяви, че под ръководството на президента Доналд Тръмп енергийният сектор на САЩ използва изкуствения интелект за модернизиране на инфраструктурата, подобряване на енергийните системи и значително увеличаване на производството, за да отговори на нарастващото търсене. Той добави, че сътрудничеството между Съединените щати и ОАЕ отразява силния ангажимент, демонстриран от президента Тръмп по време на посещението му в ОАЕ по-рано тази година.

Американският министър на вътрешните работи отбеляза, че това сътрудничество ще позволи на двете страни да укрепят глобалното си лидерство в енергийните и технологичните иновации, като същевременно защитават дългосрочните си икономически и национални интереси за сигурност за бъдещите поколения.

Съгласно Меморандума за разбирателство, ОАЕ и САЩ ще работят заедно в няколко критични области, с акцент върху засилване на високите технологии в индустрията и приемане на интелигентни производствени технологии. Сътрудничеството има за цел да постигне значителен скок в индустриалните процеси и планирането на производството и логистиката – укрепване на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост чрез използване на потенциала на изкуствения интелект, подобряване на енергийната ефективност, управление на интелигентни мрежи, прогнозиране, подобряване на системите за съхранение на енергия.

Споразумението обхваща и използването на изкуствен интелект в роботиката и автоматизацията, наред с усилията за насърчаване на техническото и изследователското сътрудничество, споделянето на знания, развитието на умения и изграждането на капацитет чрез персонализирани програми за лидерство и специализирано обучение.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)