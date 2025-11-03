Подробно търсене

УАМ: ОАЕ и САЩ подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на енергетиката и изкуствения интелект

Александър Евстатиев
УАМ: ОАЕ и САЩ подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на енергетиката и изкуствения интелект
УАМ: ОАЕ и САЩ подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на енергетиката и изкуствения интелект
Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян (вдясно) и Дъг Бъргам, министър на вътрешните работи на Съединените щати. Снимка: УАМ
Абу Даби,  
03.11.2025 18:00
 (БТА)

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян се срещна в Абу Даби с Дъг Бъргам, министър на вътрешните работи на Съединените щати и председател на Националния съвет за енергетика. Бъргам е на посещение в ОАЕ по повод Международното изложение и конференция за петролa (ADIPEC 2025), което ще се проведе в Абу Даби от 3 до 6 ноември, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

По време на срещата в президентския дворец Каср ал Шати в Абу Даби, Ал Нахян и Бъргам обсъдиха нарастващите връзки между ОАЕ и Съединените щати, особено в областта на енергетиката, изкуствения интелект и иновациите. И двете страни проучиха възможностите за по-нататъшно засилване на сътрудничеството в подкрепа на взаимните интереси на двете страни.

Ал Нахян присъства на подписването на меморандум за разбирателство между ОАЕ и Съединените щати за ускоряване на сътрудничеството в областта на енергетиката и изкуствения интелект, който ще стимулира индустриалната трансформация и икономическият растеж. Споразумението има за цел да допринесе за изграждането на устойчива икономика, насърчаването на устойчива индустриална трансформация и укрепването на националната икономическа сигурност.

Бъргам заяви, че под ръководството на президента Доналд Тръмп енергийният сектор на САЩ използва изкуствения интелект за модернизиране на инфраструктурата, подобряване на енергийните системи и значително увеличаване на производството, за да отговори на нарастващото търсене. Той добави, че сътрудничеството между Съединените щати и ОАЕ отразява силния ангажимент, демонстриран от президента Тръмп по време на посещението му в ОАЕ по-рано тази година.

Американският министър на вътрешните работи отбеляза, че това сътрудничество ще позволи на двете страни да укрепят глобалното си лидерство в енергийните и технологичните иновации, като същевременно защитават дългосрочните си икономически и национални интереси за сигурност за бъдещите поколения.

Съгласно Меморандума за разбирателство, ОАЕ и САЩ ще работят заедно в няколко критични области, с акцент върху засилване на високите технологии в индустрията и приемане на интелигентни производствени технологии. Сътрудничеството има за цел да постигне значителен скок в индустриалните процеси и планирането на производството и логистиката – укрепване на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост чрез използване на потенциала на изкуствения интелект, подобряване на енергийната ефективност, управление на интелигентни мрежи, прогнозиране, подобряване на системите за съхранение на енергия.

Споразумението обхваща и използването на изкуствен интелект в роботиката и автоматизацията, наред с усилията за насърчаване на техническото и изследователското сътрудничество, споделянето на знания, развитието на умения и изграждането на капацитет чрез персонализирани програми за лидерство и специализирано обучение.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ДИ/

Свързани новини

31.10.2025 16:26

УАМ: Престолонаследникът на емирство Абу Даби обсъди двустранното сътрудничество с президента на Република Корея

Шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахян, престолонаследник на Абу Даби, се срещна с И Дже-мьон, президент на Република Корея, в Кьонджу в кулоарите на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), предаде новинарска агенция на ОАЕ – УАМ.
30.10.2025 16:25

УАМ: Президентът на ОАЕ и председателят на Европейския съвет обсъдиха двустранното сътрудничество

Президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян се срещна в Абу Даби с Антонио Коща, председател на Европейския съвет, за да обсъдят сътрудничеството между ОАЕ и Европейския съюз и неговите държави членки, както и възможностите за разширяване на координацията в подкрепа на споделените интереси и просперитет, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
29.10.2025 19:01

УАМ: Престолонаследникът на Абу Даби се срещна с председателя и членовете на борда на директорите на компанията "Астра Зенека"

Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, престолонаследник и емир на Абу Даби, се срещна с Мишел Демаре, председател на компанията "Астра Зенека" (AstraZeneca), световен лидер във фармацевтичната индустрия, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.
28.10.2025 17:21

УАМ: „Дигитален Дубай“ представи бъдещето на интелигентните градове на Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион

Правителствената организация „Дигитален Дубай“ организира серия от специализирани семинари на тема „Дигитализиран живот“, проведени като част от Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион и Форума на кметовете 2025 в Експо Сити Дубай. Сесиите събраха световни лидери и експерти, за да проучат бъдещето на интелигентните градове и дигиталната трансформация, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.
28.10.2025 01:42

УАМ: Световната банка приветства ОАЕ като модел за овластяване на жените и младежите

Световната банка определи вчера Обединените арабски емирства като водещ модел в човешкото развитие и в приемането на политики, които овластяват жените и младежите, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
23.10.2025 17:09

УАМ: Министърът на правосъдието на ОАЕ се срещна в Брюксел с белгийската си колежка

Министърът на правосъдието на ОАЕ Абдула бин Султан бин Ауад ал Нуаими се срещна с белгийската си колежка Анелис Верлинден по време на официално посещение в Брюксел, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:09 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация