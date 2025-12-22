Шефът на националното разузнаване на САЩ отхвърли информацията в материал на Ройтерс, в който се твърди, че плановете на Русия да превземе цялата Украйна остават непроменени

site.btaШефът на националното разузнаване на САЩ отхвърли информацията в материал на Ройтерс, в който се твърди, че плановете на Русия да превземе цялата Украйна остават непроменени
Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отхвърли информацията в неотдавнашен материал на агенция Ройтерс, в който се твърди, че лидерът на Кремъл Владимир Путин не е променил военната си цел да превземе цялата територия на Украйна в рамките на продължаващата почти четири години пълномащабна война, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Габард в социалните мрежи.
„Войнолюбците от „Дълбоката държава“ и техните пропагандни медии отново се опитват да подкопаят усилията на президента [на САЩ Доналд] Тръмп да донесе мир в Украйна – и всъщност в Европа – като разпространяват лъжливи твърдения, че „разузнавателната общност на САЩ“ е съгласна и споделя гледната точка на ЕС/НАТО, че целта на Русия е да нападне/покори Европа (с цел да спечелят подкрепа за своята провоенна политика)“, написа Габард.
По думите ѝ истината е, че по оценки на американското разузнаване Русия дори не разполага с капацитет да завладее и окупира Украйна и изобщо не може да става дума за „нападение и окупация“ на Европа.
Агенция Ройтерс неотдавна публикува материал, в който цитира шест източника, според които стопанинът на Кремъл Владимир Путин не е променил военната си цел за Украйна, припомня Укринформ.
„Американското разузнаване продължава да предупреждава за намеренията на руския лидер Владимир Путин да превземе цялата Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя“, казват източниците, цитирани в материала.
/ВА/
