Подробно търсене

Шефът на националното разузнаване на САЩ отхвърли информацията в материал на Ройтерс, в който се твърди, че плановете на Русия да превземе цялата Украйна остават непроменени

Владимир Арангелов
Шефът на националното разузнаване на САЩ отхвърли информацията в материал на Ройтерс, в който се твърди, че плановете на Русия да превземе цялата Украйна остават непроменени
Шефът на националното разузнаване на САЩ отхвърли информацията в материал на Ройтерс, в който се твърди, че плановете на Русия да превземе цялата Украйна остават непроменени
Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Киев,  
22.12.2025 02:14
 (БТА)
Етикети

Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отхвърли информацията в неотдавнашен материал на агенция Ройтерс, в който се твърди, че лидерът на Кремъл Владимир Путин не е променил военната си цел да превземе цялата територия на Украйна в рамките на продължаващата почти четири години пълномащабна война, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Габард в социалните мрежи.

„Войнолюбците от „Дълбоката държава“ и техните пропагандни медии отново се опитват да подкопаят усилията на президента [на САЩ Доналд] Тръмп да донесе мир в Украйна – и всъщност в Европа – като разпространяват лъжливи твърдения, че „разузнавателната общност на САЩ“ е съгласна и споделя гледната точка на ЕС/НАТО, че целта на Русия е да нападне/покори Европа (с цел да спечелят подкрепа за своята провоенна политика)“, написа Габард.

По думите ѝ истината е, че по оценки на американското разузнаване Русия дори не разполага с капацитет да завладее и окупира Украйна и изобщо не може да става дума за „нападение и окупация“ на Европа.

Агенция Ройтерс неотдавна публикува материал, в който цитира шест източника, според които стопанинът на Кремъл Владимир Путин не е променил военната си цел за Украйна, припомня Укринформ.

„Американското разузнаване продължава да предупреждава за намеренията на руския лидер Владимир Путин да превземе цялата Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя“, казват източниците, цитирани в материала.  

/ВА/

Свързани новини

21.12.2025 23:55

Американският специален пратеник Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Преговорите между американски, европейски и украински представители, проведени през последните три дни във Флорида с цел прекратяване на войната на Русия в Украйна, бяха продуктивни и се фокусираха върху съгласуване на позициите, заяви снощи специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, цитиран от Ройтерс.
21.12.2025 19:50

Украйна заяви, че се бори срещу руско нашествие в Сумска област

Украинските въоръжени сили обявиха днес, че се борят да отблъснат опит за пробив на руските сили във фронтова зона на североизточната украинска Сумска област, предаде Франс прес, като припомни, че Киев освен това обвинява Москва, че е депортирала неправомерно цивилни от областта на руска територия.
21.12.2025 18:52

Украинският преговарящ Рустем Умеров каза, че ще проведе още една среща с американска делегация

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили Андрий Гнатов ще проведат пореден кръг консултации по сигурността с американската страна, предаде Укринформ, като се позова на публикация в "Телеграм" на Умеров.
21.12.2025 18:34

САЩ преследват трети петролен танкер близо до Венецуела, съобщиха официални представители

САЩ преследват петролен танкер в международни води край Венецуела, съобщиха днес официални представители пред Ройтерс. Това е втората подобна операция през уикенда и третата за по-малко от седмица, отбелязва агенцията.
21.12.2025 17:27

Силен взрив отекна в Одеса след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм"

Силен взрив отекна в един от големите квартали в Одеса - Таирово - след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм". Въздушна тревога бе обявена в 16.49 часа, а взривът се чу в 16.52 ч.
21.12.2025 16:47

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че подкрепя свикването на нова среща с европейските съюзници след разговори между украинска делегация и представители на САЩ в Маями, предаде ДПА. Това става на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
21.12.2025 15:03

Елисейският дворец заяви, че обявената готовност на Путин за диалог с Макрон е "добре дошла"

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че в следващите дни ще обмисли как може да бъде започнат евентуалнен диалог с руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.
21.12.2025 12:56

Кирил Дмитриев призова да се признае съществуването на кампания, подбуждаща към война с Русия в западните медии

Специалният представител на руския президент, генералният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, коментирайки изявлението на директора на Националната разузнавателна служба на САЩ Тълси Габард, призова да се признае съществуването на финансирана и организирана кампания, подклаждаща война в медиите на САЩ, Великобритания и ЕС, съобщи ТАСС.
21.12.2025 12:02

Руски сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Сумска област, съобщиха украински медии

Руските сили пресякоха границата с Украйна през североизточната Сумска област и отведоха около 50 жители на украинско гранично село в Русия, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс.
21.12.2025 11:38

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 75 от 97 руски дрона през нощта

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 75 от 97-те дрона, изстреляни от Русия по време на нощна атака, започнала в събота вечер, съобщи Укринформ, цитирайки информация от военновъздушните сили на Украйна.
21.12.2025 11:20

Промените в мирния план за Украйна на Киев и Европа ни отдалечават от споразумение, заяви съветник на Путин

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
21.12.2025 06:03

На срещата на върха на ЕС Европа демонстрира своя ангажимент към Украйна, но не еднозначно

Европейските лидери след повече от 16 часа на дискусии решиха в петък да финансират военните усилия на Украйна за поне две години напред чрез съвместен безлихвен заем от 90 милиарда евро, но без да прибягват до използването на руски активи, при липса на единодушие за подобно безпрецедентно решение, посочва Франс прес.
21.12.2025 05:23

Путин е готов да разговаря с Макрон, каза Кремъл

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде Ройтерс.
21.12.2025 01:46

Египетският президент призова за реформи в Съвета за сигурност на ООН и по-голяма роля на Африка

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси призова за структурни реформи в Съвет за сигурност на ООН, които да осигурят по-голяма роля на Африка при вземането на глобални решения, предаде Асошиейтед прес.
21.12.2025 01:04

Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл

Русия и Съединените щати водят в Маями конструктивни преговори, които ще продължат и днес, заяви вчера специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.
20.12.2025 23:29

Дрон с руски флаг бе забелязан в небето над Киев

Дрон с прикрепен руски флаг бе забелязан днес в небето над Киев, предаде ДПА, като се позова на полицията в украинската столица. Безпилотният летателен апарат е бил пуснат от неизвестни лица. Полицията разследва случая. В социалните мрежи се
20.12.2025 20:46

Специалният пратеник на руския президент Путин пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна

Специалният представител на руския президент и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев пристигна в Маями, щата Флорида, за да обсъди уреждането на украинската криза, съобщи кореспондент на ТАСС.
20.12.2025 19:12

Украйна ще подкрепи предложение на САЩ за тристранни преговори, ако това ускори размяната на затворници, каза Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Украйна ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправи пътя към среща между лидерите на страните, предаде Ройтерс.
20.12.2025 19:12

Зеленски иска САЩ да засилят натиска върху Русия за слагане край на конфликта в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че САЩ трябва да "упражнят малко повече натиск върху Русия". Той каза това в момент, когато пратеник на Москва пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.
20.12.2025 16:57

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Съединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
20.12.2025 16:18

Зеленски: Русия се опитва да блокира достъпа на Украйна до Черно море

Ситуацията в южната украинска Одеска област на Черно море е тежка, след като Русия засили атаките си с цел да блокира достъпа на Украйна до Черно море, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
20.12.2025 13:19

Освободените от Беларус затворници твърдят, че ги пускат без паспорти

Единственият официален документ, който правозащитникът Владимир Лабкович е имал у себе си, когато е бил внезапно освободен от беларуски затвор, с вързани очи и откаран в съседна Украйна, е бил лист хартия с името му и снимка, съобщи Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:34 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация