Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при израелски удари Източен Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването

Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при днешните израелски удари в долината Бекаа в Източен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на предварителни данни на ливанското министерство на здравеопазването.

"Девет души бяха убити и 17 бяха ранени при израелските вражески нападения срещу град Наби Шайт в района на Баалбек", пише в изявление на министерството.

В текста се посочва, че спасителни екипи продължават да търсят оцелели под развалините.