Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при израелски удари Източен Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването

Израелската армия каза, че днес е атакувала над 400 цели в Иран; поразен е и команден център на иранската Революционна гвардия в Бейрут
Израелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде Франс прес.
Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при днешните израелски удари в долината Бекаа в Източен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на предварителни данни на ливанското министерство на здравеопазването.
"Девет души бяха убити и 17 бяха ранени при израелските вражески нападения срещу град Наби Шайт в района на Баалбек", пише в изявление на министерството.
В текста се посочва, че спасителни екипи продължават да търсят оцелели под развалините.
/ИТ/
