Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при израелски удари Източен Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването

Николай Велев
Сграда, разрушена при израелски удар в ливанското село Темнин в долината Бекаа, 5 октомври 2024 г. Илюстративна снимка: АП/Хасан Аммар 
Бейрут ,  
06.03.2026 22:30
 (БТА)
Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при днешните израелски удари в долината Бекаа в Източен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на предварителни данни на ливанското министерство на здравеопазването.

"Девет души бяха убити и 17 бяха ранени при израелските вражески нападения срещу град Наби Шайт в района на Баалбек", пише в изявление на министерството.

В текста се посочва, че спасителни екипи продължават да търсят оцелели под развалините. 

/ИТ/

Свързани новини

06.03.2026 19:06

Израел заяви, че движението "Хизбула" е изстреляло днес 70 ракети срещу израелската територия

Израел заяви, че ливанското шиитско движение "Хизбула" е изстреляло днес 70 ракети срещу израелската територия, предаде Франс прес. "През последните дни стотици ракети и дронове бяха изстреляни" към Израел, а от днес "от полунощ около 70 ракети бяха
06.03.2026 17:50

„Хизбула“ заяви, че няма да сложи оръжие, на фона на продължаващите израелски атаки

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ отново подчерта готовността си да продължи бойните си действия на фона на продължаващите израелски атаки срещу обекти в Ливан, предаде ДПА.
06.03.2026 16:06

Около 50 000 сирийци са се върнали от Ливан в родината си миналата седмица, съобщи ООН

Около 50 000 сирийци са се върнали от Ливан в страната си миналата седмица, след като Ливан беше въвлечен в регионалната война с Иран, предаде Франс прес, позовавайки се на информация на ООН.
06.03.2026 14:47

Около 100 хиляди души в Ливан са разселени в убежища след предупрежденията на израелската армия, съобщи ООН

Около 100 хиляди души в Ливан са разселени в убежища след предупрежденията на израелската армия към населението в много ливански райони да се евакуира, заяви днес високопоставен представител на ООН, цитиран от Ройтерс.

Към 23:32 на 06.03.2026 Новините от днес

