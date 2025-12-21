Подробно търсене

Руски сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Сумска област, съобщиха украински медии

Атанаси Петров
Руски сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Сумска област, съобщиха украински медии
Руски сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Сумска област, съобщиха украински медии
Украински танк преминава в Сумска област, в близост до руско-украинската граница, 14 август 2024 г. Снимка: АП/Evgeniy Maloletka
Киев,  
21.12.2025 12:02
 (БТА)
Етикети

Руски сили пресякоха границата с Украйна през североизточната Сумска област и отведоха около 50 жители на украинско гранично село в Русия, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс.

Украинската обществена телевизия "Суспилне" и информационният сайт "Украинска правда" информират, че руски сили са навлезли на украинска територия в събота вечер в района на село Грабовске и са отвели местни жители, повечето от които възрастни хора.

Информацията засега не е потвърдена от независими източници. Русия не е коментирала случая, отбелязва Ройтерс.

През последните месеци руските сили са установиха контрол над няколко села в Сумска област, а редица населени места в региона бяха подложени на обстрел.

Управителят на Сумска област Олег Григоров заяви в "Телеграм", че властите са започнали евакуация на жители от гранични села, които по-рано са отказали да бъдат преместени. Той не уточни кои населени места са засегнати, но призова хората в граничните райони да се съгласят на евакуация.

/ПЙ/

Свързани новини

21.12.2025 11:38

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 75 от 97 руски дрона през нощта

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 75 от 97-те дрона, изстреляни от Русия по време на нощна атака, започнала в събота вечер, съобщи Укринформ, цитирайки информация от военновъздушните сили на Украйна.
20.12.2025 23:29

Дрон с руски флаг бе забелязан в небето над Киев

Дрон с прикрепен руски флаг бе забелязан днес в небето над Киев, предаде ДПА, като се позова на полицията в украинската столица. Безпилотният летателен апарат е бил пуснат от неизвестни лица. Полицията разследва случая. В социалните мрежи се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:25 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация