Асен Георгиев
Украйна заяви, че се бори срещу руско нашествие в Сумска област
Украински военнослужещ от граничните войски стои на пост, където украинските войски следят движението на руските сили. Снимка: АП/Hanna Arhirova.
Киев,  
21.12.2025 19:50
 (БТА)
Украинските въоръжени сили обявиха днес, че се борят да отблъснат опит за пробив на руските сили във фронтова зона на североизточната украинска Сумска област, предаде Франс прес, като припомни, че Киев освен това обвинява Москва, че е депортирала неправомерно цивилни от областта на руска територия.

"В село Грабовске се водят боеве", заявиха украинските сили в съобщение в "Телеграм", добавяйки, че украинските сили "се опитват да отблъснат окупаторите към руска територия". В съобщението се опровергават твърдения за присъствието на руски войници в съседното село Рясне.

Граничната зона на изток от град Суми досега беше относително пощадена от боевете, след като през 2022 г. украинската контраофанзива отблъсна руските части, отбелязва АФП.

Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец обвини днес руските сили, че са отвели насила около 50 украински цивилни от Грабовске към Русия. Позовавайки се на предварителна информация, той разказа, че руските войници са ги "задържали незаконно" в четвъртък, лишили са ги от възможност за комуникация, а след това "отвели насила на територията на Руската федерация" вчера. Агенция АФП отбелязва, че не е в състояние да провери тези твърдения по независим източник.

Русия засега не е направила официални коментари по този въпрос, но вчера обяви, че е превзела селото Високе, близо до Грабовске. В момента в тази зона се провежда евакуация на цивилни.

Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров призова населението да се евакуира, "за да спаси живота си". "Врагът не оставя друг избор на жителите на населените места в близост до границата", предупреди той днес в Телеграм.

Това ново руско настъпление идва в момент, в който украинските военни се сблъскват с бавното преместване на източната фронтова линия, на фона на новите преговори в САЩ през уикенда между американската страна и украинските и европейските пратеници, от една страна, и руските представители.

"За съжаление, истинските сигнали, идващи от Русия, остават единствено негативни: атаки по фронтовата линия, руски военни престъпления в граничните зони и продължителни удари срещу нашата инфраструктура", заяви днес в "Екс" украинският президент Володимир Зеленски.

Според него "тази седмица Русия е извършила около 1300 атаки с дронове, (хвърлила) почти 1200 управляеми въздушни бомби и (изстреляла) девет ракети от различни типове" срещу украинска територия, засягайки особено южната част, като се започне от пристанищния град Одеса на Черно море.

/АГ/

