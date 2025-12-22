Подробно търсене
Западният печат за Украйна: „Боен дух“ на терен, удари далеч от фронта и преговори във Флорида без пробив

Божидар Захариев
Американският държавен секретар Марко Рубио (вляво) и украинският съветник по въпросите на националната сигурност Рустем Умеров във Флорида, 30 ноември 2025 г. - снимка: AP/Terry Renna
22.12.2025 10:09
Украйна отговаря на предпазливостта на част от европейските си съюзници с демонстрация на боен дух и удари далеч от фронта, пише британският „Индипендънт“, който призовава натискът върху руския президент Владимир Путин да се засили до момент, в който войната да стане неизгодна за Москва. На този фон „Гардиън“ и „Политико“ отчитат, че преговорите в Маями (Флорида), рекламирани от американския пратеник Стив Уиткоф като „продуктивни“, засега не водят до ясен пробив към спиране на огъня.

Украйна демонстрира боен дух и съюзниците ѝ трябва да реагират, пише в редакционна статия в. "Индипендънт".

Руският президент Владимир Путин трябва да бъде докаран до такова състояние, в което вече няма интерес от продължаването на войната, призовава британското издание.

Украйна отвърна на предпазливостта на европейските си съюзници с демонстрация на боен дух. След като европейските сили разписаха заем от 90 милиарда евро за Киев, който, коментира "Индипендънт", е достатъчен да възпре силите на Путин, но не и да ги изтласка, Украйна порази край бреговете на Либия петролен танкер, който предполагаемо е част от сенчестия флот на Русия. Украински дронове ударила и руски патрулен кораб, както и сондажна платформа в Каспийско море.

Засилването на военните операции на Украйна на далечно разстояние е достоен отговор както на колебливостта на съюзниците ѝ, така и на четиричасовия монолог на Путин от петък, пише "Индипендънт", имайки предвид голямата пресконференция на руския лидер за равносметка на изминалата година.

То е и правилният съпровод на мирните преговори между руски и американски представители във Флорида.

Путин не спира да атакува детски градини и жилищни блокове, докато преговорите вървят, така че украинците няма защо да не атакуват по-легитимни цели, пише "Индипендънт".

Говори се, че има големи надежди за напредък, който да доведе до спиране на огъня, но "Индипендънт" винаги е бил на мнение, че Путин няма истински интерес от мир и че ние ще повярваме само когато той окончателно се съгласи на реалистични гаранции за следвоенната сигурност на Украйна, отбелязва британското издание.

В. "Гардиън" обръща внимание на изказването на американския специален пратеник Стив Уиткоф, че преговорите с украински и европейски представители във Флорида са били продуктивни и конструктивни.

Уиткоф заяви в социалните мрежи, че разговорите са били насочени към координиране на стратегическия подход на Украйна, САЩ и Европа.

Разговорите са част от продължаващите месеци усилия на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, отбелязва "Гардиън". Американският лидер се ангажира с голяма дипломация по този въпрос, но усилията му се сблъскват с противоречащите си искания на Москва и Киев.

Без пробив на разговорите за Украйна в Маями, пише "Политико".

Стив Уиткоф заяви, че разговорите в Маями с руския пратеник Кирил Дмитриев и с украинския съветник по въпросите на националната сигурност Рустем Умеров са били продуктивни и конструктивни, но обсъжданията не доведоха до ясен напредък за прекратяване на войната, отбелязва изданието.

Свързани новини

22.12.2025 02:14

Шефът на националното разузнаване на САЩ отхвърли информацията в материал на Ройтерс, в който се твърди, че плановете на Русия да превземе цялата Украйна остават непроменени

Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отхвърли информацията в неотдавнашен материал на агенция Ройтерс, в който се твърди, че лидерът на Кремъл Владимир Путин не е променил военната си цел да превземе цялата територия на Украйна в рамките на продължаващата почти четири години пълномащабна война, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Габард в социалните мрежи.
22.12.2025 00:48

Британският премиер Стармър обсъди усилията за мир в Украйна в телефонен разговор с Тръмп, съобщи „Даунинг Стрийт“

Британският премиер Киър Стармър обсъди усилията за постигане на „справедлив и траен край“ на войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на Стармър, цитирана от Ройтерс.
21.12.2025 23:55

Американският специален пратеник Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Преговорите между американски, европейски и украински представители, проведени през последните три дни във Флорида с цел прекратяване на войната на Русия в Украйна, бяха продуктивни и се фокусираха върху съгласуване на позициите, заяви снощи специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, цитиран от Ройтерс.
21.12.2025 19:50

Украйна заяви, че се бори срещу руско нашествие в Сумска област

Украинските въоръжени сили обявиха днес, че се борят да отблъснат опит за пробив на руските сили във фронтова зона на североизточната украинска Сумска област, предаде Франс прес, като припомни, че Киев освен това обвинява Москва, че е депортирала неправомерно цивилни от областта на руска територия.
21.12.2025 18:52

Украинският преговарящ Рустем Умеров каза, че ще проведе още една среща с американска делегация

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили Андрий Гнатов ще проведат пореден кръг консултации по сигурността с американската страна, предаде Укринформ, като се позова на публикация в "Телеграм" на Умеров.
21.12.2025 17:27

Силен взрив отекна в Одеса след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм"

Силен взрив отекна в един от големите квартали в Одеса - Таирово - след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм". Въздушна тревога бе обявена в 16.49 часа, а взривът се чу в 16.52 ч.
21.12.2025 16:47

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че подкрепя свикването на нова среща с европейските съюзници след разговори между украинска делегация и представители на САЩ в Маями, предаде ДПА. Това става на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
21.12.2025 12:56

Кирил Дмитриев призова да се признае съществуването на кампания, подбуждаща към война с Русия в западните медии

Специалният представител на руския президент, генералният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, коментирайки изявлението на директора на Националната разузнавателна служба на САЩ Тълси Габард, призова да се признае съществуването на финансирана и организирана кампания, подклаждаща война в медиите на САЩ, Великобритания и ЕС, съобщи ТАСС.
21.12.2025 11:20

Промените в мирния план за Украйна на Киев и Европа ни отдалечават от споразумение, заяви съветник на Путин

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
21.12.2025 05:23

Путин е готов да разговаря с Макрон, каза Кремъл

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде Ройтерс.
21.12.2025 01:04

Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл

Русия и Съединените щати водят в Маями конструктивни преговори, които ще продължат и днес, заяви вчера специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.

