Западният печат за Украйна: „Боен дух“ на терен, удари далеч от фронта и преговори във Флорида без пробив

Украйна отговаря на предпазливостта на част от европейските си съюзници с демонстрация на боен дух и удари далеч от фронта, пише британският „Индипендънт“, който призовава натискът върху руския президент Владимир Путин да се засили до момент, в който войната да стане неизгодна за Москва. На този фон „Гардиън“ и „Политико“ отчитат, че преговорите в Маями (Флорида), рекламирани от американския пратеник Стив Уиткоф като „продуктивни“, засега не водят до ясен пробив към спиране на огъня.

Украйна демонстрира боен дух и съюзниците ѝ трябва да реагират, пише в редакционна статия в. "Индипендънт".

Руският президент Владимир Путин трябва да бъде докаран до такова състояние, в което вече няма интерес от продължаването на войната, призовава британското издание.

Украйна отвърна на предпазливостта на европейските си съюзници с демонстрация на боен дух. След като европейските сили разписаха заем от 90 милиарда евро за Киев, който, коментира "Индипендънт", е достатъчен да възпре силите на Путин, но не и да ги изтласка, Украйна порази край бреговете на Либия петролен танкер, който предполагаемо е част от сенчестия флот на Русия. Украински дронове ударила и руски патрулен кораб, както и сондажна платформа в Каспийско море.

Засилването на военните операции на Украйна на далечно разстояние е достоен отговор както на колебливостта на съюзниците ѝ, така и на четиричасовия монолог на Путин от петък, пише "Индипендънт", имайки предвид голямата пресконференция на руския лидер за равносметка на изминалата година.

То е и правилният съпровод на мирните преговори между руски и американски представители във Флорида.

Путин не спира да атакува детски градини и жилищни блокове, докато преговорите вървят, така че украинците няма защо да не атакуват по-легитимни цели, пише "Индипендънт".

Говори се, че има големи надежди за напредък, който да доведе до спиране на огъня, но "Индипендънт" винаги е бил на мнение, че Путин няма истински интерес от мир и че ние ще повярваме само когато той окончателно се съгласи на реалистични гаранции за следвоенната сигурност на Украйна, отбелязва британското издание.

В. "Гардиън" обръща внимание на изказването на американския специален пратеник Стив Уиткоф, че преговорите с украински и европейски представители във Флорида са били продуктивни и конструктивни.

Уиткоф заяви в социалните мрежи, че разговорите са били насочени към координиране на стратегическия подход на Украйна, САЩ и Европа.

Разговорите са част от продължаващите месеци усилия на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, отбелязва "Гардиън". Американският лидер се ангажира с голяма дипломация по този въпрос, но усилията му се сблъскват с противоречащите си искания на Москва и Киев.

Без пробив на разговорите за Украйна в Маями, пише "Политико".

Стив Уиткоф заяви, че разговорите в Маями с руския пратеник Кирил Дмитриев и с украинския съветник по въпросите на националната сигурност Рустем Умеров са били продуктивни и конструктивни, но обсъжданията не доведоха до ясен напредък за прекратяване на войната, отбелязва изданието.