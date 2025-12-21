Подробно търсене

Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл

Бойчо Попов
Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл
Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл
Кирил Дмитриев. Снимка: AP/Dmitri Lovetsky, архив
Москва/Маями,  
21.12.2025 01:04
 (БТА)
Етикети

Русия и Съединените щати водят в Маями конструктивни преговори, които ще продължат и днес, заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.

„Дискусиите протичат конструктивно. Те започнаха по-рано и ще продължат днес, както и утре (американско време, б. ред.)“, каза вчера Дмитриев пред журналисти.

Разговорите се провеждат в Маями, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за дневния ред или за участниците от американска страна. Въпреки това очакванията са от американска страна в срещата да участват специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и зетят на президента - Джаред Къшнър. 

По-рано вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ трябва да „упражнят малко повече натиск върху Русия“, припомня БТА. „САЩ трябва ясно да кажат: ако няма дипломатически начин, тогава ще има тотален натиск“, подчерта Зеленски, цитирайки възможността например да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Русия, така че да обхванат цялата ѝ икономика. Украинският президент каза, че страната му ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправи пътя към среща между лидерите на страните. 

/НС/

Свързани новини

20.12.2025 20:46

Специалният пратеник на руския президент Путин пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна

Специалният представител на руския президент и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев пристигна в Маями, щата Флорида, за да обсъди уреждането на украинската криза, съобщи кореспондент на ТАСС.
20.12.2025 12:54

Руски пратеник замина за Маями за предстоящите преговори за Украйна

Руският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес. "На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс".
19.12.2025 11:27

Москва заяви, че "законността и здравият разум" са победили, след компромисното решение на ЕС за финансиране на Украйна

Русия реагира положително на компромиса, постигнат от държавите членки на Европейския съюз за финансирането на Украйна, предаде ДПА."Засега законността и здравият разум победиха", написа днес в "Телеграм" Кирил Дмитриев - специален пратеник на руския президент Владимир Путин в сферата на инвестициите и икономическото сътрудничество.
19.12.2025 07:39

Съветник на Путин приветства решението на срещата на върха на ЕС да не се използват замразените активи на Русия

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин в сферата на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум“ са победили, след като лидерите на Европейския съюз решиха да изтеглят заем за финансиране на Украйна, вместо да използват замразените активи на Русия, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:27 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация