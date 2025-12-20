Трилърите трябва да се изучават в училищата, за да се насърчи четенето, каза писателят Лий Чайлд

Прекалено голяма част от литературата, която се преподава в британските училища, отблъсква децата от четенето и затова трилърите трябва да станат част от учебната програма, е мнението на писателя Лий Чайлд, цитиран от „Гардиън“.

Лий Чайлд, британският автор на романите за Джак Ричър, които са продадени в над 100 милиона екземпляра по целия свят, каза: „Напълно разбирам, че учител по английски език, който е учил в университет, обича литературата и иска да представи големите шедьоври пред учениците. Но това е прекалено много за децата“.

Той добави, че това е още по-голям проблем заради социалните медии. „Сега всичко е толкова фрагментирано, спешно и забързано, че кога ще имаш време да седнеш и да четеш?“, попита писателят.

Според него трилърите трябва да бъдат включени в учебната програма и в училищните библиотеки. „Трябва да имате всичко, което е завладяващо и което привиква хората към четенето. После, разбира се, можете да преминете към по-изтънчените неща, но не започвайте с тях“, съветва Лий Чайлд.

Изказването той направи в затвора в Донкастър, където провежда срещи с лишени от свобода в рамките на образователна програма, която се надява да се превърне в национална. Мнозина са били отблъснати от четенето в училище, каза авторът.

Това бе третото му посещение в Донкастър, пише „Гардиън“. Всеки беше насърчен да пише, а Чайлд слушаше как се справят и даваше конструктивна обратна връзка.

Той посъветва присъстващите на срещата да пишат за себе си: „Моите книги са за Джак Ричър, но всъщност са за мен. Той е това, което искам да бъда, което искам да правя, как бих живял, ако можех.“

По-късно Чайлд каза, че затворниците често са хора, „изплашени от големите литературни произведения“ по време на формалното си образование, и че всички са се възползвали от семинара, който води. „В идеалния случай искахме да направим деня на всички малко по-лесен в затворническия свят. Разбрахме, че ако четат цял ден или имат задача да пишат, атмосферата е много по-спокойна, всички се чувстват по-добре“, коментира писателят.

Чайлд вярва, че повишаването на грамотността ще помогне за намаляване на повторно извършените престъпления. „В дълбоката си същност мисля, че всеки човек във Великобритания иска по-безопасно общество“, каза той.

Писателят, който се премести във Великобритания от САЩ след преизбирането на Доналд Тръмп за президент, подчерта, че проектът не е свързан с меко отношение към престъпността. „Аз не съм мек човек“, каза той. „Не съм добродетел. Аз съм напълно практичен и това е напълно практична работа.

Джон Бътлър, затворник, който участва в заниманията, каза, че му харесват и използва съветите, за да пише. Като млад се е забъркал в неприятности, защото не е учил в училище, поясни той.

Чайлд създава плана за сесиите по грамотност заедно с депутата от Лейбъристката партия Пол Дейвис. Досега са посетили пет затвора, като Дейвис организира и сесии по демокрация. „Предложението е да посетим 20 затвора и след това да създадем регионален модел“, каза Дейвис. „Очевидно Лий ще участва, но той ще работи и с много други ключови писатели. Идеята е, че човек като Лий е катализатор. Той вдъхновява хората“.

Към Чайлд се присъедини Джейк Ричардс, министър на правосъдието. „Когато седим в Министерството на правосъдието и гледаме броя на затворниците, понякога забравяме, че зад всеки един номер стои човек, който е извършил престъпление и излежава наказанието си – и това е правилно, но той има и реални уязвимости и история“, каза Ричардс, цитиран от „Гардиън“.

„Да видим какво можем да направим, за да гарантираме, че когато тези хора напуснат затвора, ще имат уменията и увереността да допринесат за обществото и да не се върнат към престъпния живот. Това е голямо предизвикателство и имаме още много работа за вършене“, обобщи Джейк Ричардс пред „Гардиън“.