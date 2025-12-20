Подробно търсене

Ливан е близо до разоръжаването на „Хизбула“ южно от река Литани

Анелия Пенкова
Ливан е близо до разоръжаването на „Хизбула“ южно от река Литани
Ливан е близо до разоръжаването на „Хизбула“ южно от река Литани
Ливанският президент Жозеф Аун. Снимка: Пресслужбата на ливанския президент чрез АП
Бейрут,  
20.12.2025 22:40
 (БТА)
Етикети

Ливан е близо до приключване на разоръжаването на „Хизбула“ южно от река Литани, заяви днес премиерът Науаф Салам, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че страната бърза да изпълни ключовото изискване от примирието с Израел преди края на годината.

Подкрепяното от САЩ мирно споразумение, договорено през ноември 2024 г., сложи край на повече от година сражения между Израел и „Хизбула“. То предвижда разоръжаването на подкрепяната от Иран въоръжена групировка, като процесът започне в районите южно от реката, в близост до границата с Израел.

На 5 август ливанските власти, начело с президента Жозеф Аун и премиера Салам, възложиха на подкрепяната от САЩ ливанска армия да изготви план за установяване на държавен монопол върху оръжията до края на годината.

„Премиерът Салам потвърди, че първата фаза от плана за разоръжаване, която засяга района южно от река Литани, може да бъде завършена до няколко дни“, се казва в изявление от неговия екип. „Държавата е готова да премине към втората фаза – а именно изземването на оръжията северно от река Литани, въз основа на плана, изготвен от ливанската армия по мандат на правителството“, добави той.

Изявлението беше направено след среща на Салам със Симон Карам – водещият цивилен преговарящ на Ливан в комисията, която наблюдава примирието между „Хизбула“ и Израел.

След примирието двете страни многократно се обвиняваха взаимно в нарушения, като Израел поставя под съмнение усилията на ливанската армия за разоръжаване на „Хизбула“. Израелската авиация все по-често нанася удари по цели на „Хизбула“ в Южен Ливан и дори в столицата.

„Хизбула“ се стреми да се противопостави на натиска за разоръжаване, който оказват както нейните основно християнски и сунитски опоненти в Ливан, така и САЩ и Саудитска Арабия. Групировката твърди, че това би било грешка, ако Израел продължава въздушните си удари срещу страната.

Израел публично призовава ливанските власти да изпълнят условията на примирието, като заявява, че ще действа „както намери за необходимо“, ако Ливан не предприеме действия срещу „Хизбула“.

/ДИ/

Свързани новини

20.12.2025 15:46

"Хизбула" в Европа - медии и мобилизация“ е тема на доклад на австрийския Документационен център "Политически ислям"

Документационният център "Политически ислям" (ДЦПИ), създаден през 2020 година в Австрия, предупреждава в публикувания доклад "Хизбула в Европа - медии и мобилизация" за екстремистко съдържание на "Ал-Манар" - ливанския телевизионен канал на "Хизбула" в немскоезичното пространство.
19.12.2025 19:37

Преговорите на ливанско-израелската комисия се разширяват на фона на наближаването на срока за разоръжаване на "Хизбула"

Комисията, наблюдаваща примирието между Израел и „Хизбула“, днес се съсредоточи върху връщането на разселени хора в домовете им, като разгледа въпроси, свързани с цивилното население, за да помогне предотвратяването на нови военни действия, ако не бъде спазен крайният срок за разоръжаване на „Хизбула“ до края на годината, предаде Ройтерс.
18.12.2025 13:27

Израел нанесе въздушни удари в Ливан на фона на изтичащите срокове за разоръжаване на „Хизбула“

Израел нанесе поредица въздушни удари в южната и североизточната част на Ливан на фона на изтичащия краен срок за разоръжаването на ливанската шиитска въоръжена групировка „Хизбула“, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:27 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация