ННА: Ливанският президент обсъди с италианския министър на отбраната европейската подкрепа за страната и армията

Денис Киров
Президентът на Ливан Жозеф Аун (дясно) и министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето / Снимка: ННА
Бейрут,  
23.12.2025 00:17
 (БТА)

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето, че Ливан приветства участието на Италия и други европейски държави във всяка сила, която би могла да замени Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) в южната част на страната след изтеглянето им през 2027 г., предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА). 

Целта е да се подпомогне ливанската армия в поддържането на сигурността и стабилността по южната граница след изтеглянето на Израел от окупираните територии.

По време на срещата в президентския дворец „Баабда", в присъствието на министъра на отбраната генерал-майор Мишел Манси, президентът Аун заяви, че изборът на Ливан да води преговори чрез назначаването на бивш посланик за ръководител на ливанската делегация в механизма за наблюдение на примирието с Израел има за цел прекратяване на военните действия, осигуряване на израелско изтегляне, връщане на задържаните лица и създаване на условия жителите на южните райони да се завърнат в своите градове. Той подчерта, че Ливан очаква положителни стъпки от страна на Израел и разчита на приятелски държави, сред които Италия, за да бъде гарантиран успехът на преговорите.

Президентът Аун отново заяви, че Ливан е миролюбива страна, която се стреми към сигурност, защита на границите и разширяване на държавния суверенитет. Тези задачи, са поверени на ливанската армия в сътрудничество с приятелски държави. Той подчерта, че армията е гръбнакът на стабилността в Ливан, като изрази дълбока признателност за всяка италианска подкрепа към ливанската армия и въоръжените сили.

От своя страна министър Крозето поздрави президента Аун по повод празниците и потвърди пълната подкрепа на Италия за Ливан, особено по отношение на поддържането на сигурността и стабилността в южната част на страната. Той заяви, че Италия е готова да запази свое военно присъствие в района на международните операции южно от река Литани след изтеглянето на ЮНИФИЛ, заедно с други европейски държави, за да подпомага ливанската армия. Крозето потвърди, че италианската помощ за армията ще продължи съгласно договореното по време на разговорите му с ливанския министър на отбраната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА) 

/ГГ/

