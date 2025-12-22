Подробно търсене

Трима души загинаха при израелска атака с дрон в Южен Ливан

Елена Инджева
Трима души загинаха при израелска атака с дрон в Южен Ливан
Трима души загинаха при израелска атака с дрон в Южен Ливан
Роднини скърбят над тялото на една от жертвите по време на погребение в палестински бежански лагер в южния пристанищен град Сидон (Сайда) в Ливан, убити при израелските въздушни удари. 20 ноември 2025. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
Бейрут,  
22.12.2025 21:59
 (БТА)

Трима души бяха убити при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщиха ливанските власти днес, предаде ДПА.

Ливанското Министерство на здравеопазването обяви, че въздушният удар е поразил автомобил в южния район на Сидон (Сайда).

Говорител на израелската армия заяви, че няколко членове на ливанската "Хизбула” са били атакувани близо до ливанския пристанищен град Сидон.

Шиитското движение все още не е коментирала случая. Примирие между Израел и "Хизбула” е в сила от ноември 2024 г. след месеци на открита война.  Въпреки това израелската армия продължава почти всекидневните си операции в Ливан. Тя обвинява "Хизбула” в превъоръжаване в южната част на страната.

Според последните изявления на говорителка на Временните сили на ООН в Ливан (УНИФИЛ) няма доказателства за превъоръжаване на "Хизбула” в региона.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня първата фаза от разоръжаването на „Хизбула” трябва да приключи до края на годината. Съответно, до тогава ливанската армия трябва да поеме контрола над военните съоръжения и оръжията на подкрепяната от Иран организация.

Тези съоръжения се намират в района, разположен южно от река Литани, на около 30 километра от израелската граница.

Според последните изявления на ливанското правителство първата фаза от разоръжаването на ислямистката групировка е практически завършена.

Израел и неговият съюзник, Съединените щати, настояват за спазване на крайния срок. Наблюдатели смятат, че са възможни и бъдещи удари срещу „Хизбула” .

/ИТ/

Свързани новини

20.12.2025 22:40

Ливан е близо до разоръжаването на „Хизбула“ южно от река Литани

Ливан е близо до приключване на разоръжаването на „Хизбула“ южно от река Литани, заяви днес премиерът Науаф Салам, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че страната бърза да изпълни ключовото изискване от примирието с Израел преди края на годината.
19.12.2025 19:37

Преговорите на ливанско-израелската комисия се разширяват на фона на наближаването на срока за разоръжаване на "Хизбула"

Комисията, наблюдаваща примирието между Израел и „Хизбула“, днес се съсредоточи върху връщането на разселени хора в домовете им, като разгледа въпроси, свързани с цивилното население, за да помогне предотвратяването на нови военни действия, ако не бъде спазен крайният срок за разоръжаване на „Хизбула“ до края на годината, предаде Ройтерс.
18.12.2025 13:27

Израел нанесе въздушни удари в Ливан на фона на изтичащите срокове за разоръжаване на „Хизбула“

Израел нанесе поредица въздушни удари в южната и североизточната част на Ливан на фона на изтичащия краен срок за разоръжаването на ливанската шиитска въоръжена групировка „Хизбула“, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:27 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация