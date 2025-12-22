Трима души загинаха при израелска атака с дрон в Южен Ливан

Трима души бяха убити при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщиха ливанските власти днес, предаде ДПА.

Ливанското Министерство на здравеопазването обяви, че въздушният удар е поразил автомобил в южния район на Сидон (Сайда).

Говорител на израелската армия заяви, че няколко членове на ливанската "Хизбула” са били атакувани близо до ливанския пристанищен град Сидон.

Шиитското движение все още не е коментирала случая. Примирие между Израел и "Хизбула” е в сила от ноември 2024 г. след месеци на открита война. Въпреки това израелската армия продължава почти всекидневните си операции в Ливан. Тя обвинява "Хизбула” в превъоръжаване в южната част на страната.

Според последните изявления на говорителка на Временните сили на ООН в Ливан (УНИФИЛ) няма доказателства за превъоръжаване на "Хизбула” в региона.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня първата фаза от разоръжаването на „Хизбула” трябва да приключи до края на годината. Съответно, до тогава ливанската армия трябва да поеме контрола над военните съоръжения и оръжията на подкрепяната от Иран организация.

Тези съоръжения се намират в района, разположен южно от река Литани, на около 30 километра от израелската граница.

Според последните изявления на ливанското правителство първата фаза от разоръжаването на ислямистката групировка е практически завършена.

Израел и неговият съюзник, Съединените щати, настояват за спазване на крайния срок. Наблюдатели смятат, че са възможни и бъдещи удари срещу „Хизбула” .