Демократи обвиняват Министерството на правосъдието на САЩ в изтриване на файл от досиетата на Епстийн

Бойчо Попов
Колекция от произведения на изкуството в дома на Джефри Епстийн. Снимка: Министерството на правосъдието на САЩ чрез АП
Вашингтон,  
21.12.2025 02:43
 (БТА)

По-малко от 24 часа след първото публикуване на документи, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, представители на Демократическата партия в Конгреса на САЩ обвиниха Министерството на правосъдието в изтриване на файл от публикувания архив, предадоха Асошиейтед прес и ДПА. 

Според публикация в социалната мрежа Екс (Х) от набора от данни, достъпен за изтегляне от сайта на министерството, е била премахната снимка. На нея се виждат частично рамкирани фотографии. Една от тях е по-стара и показва настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп със съпругата си Мелания Тръмп в компанията на Епстийн и неговата дългогодишна довереница Гилейн Максуел. На друга фотография е изобразен бившият президент на САЩ Бил Клинтън, предаде АП. 

Министерството на правосъдието първоначално не коментира обвиненията.

Проверка на ДПА показа, че по-новата версия на първия публикуван набор от данни от събота съдържа най-малко 16 файла по-малко в сравнение с версията от петък следобед. Освен снимката, за която демократите твърдят, че липсва, в актуализирания архив вече не фигурират и някои изображения на стая с масажен стол. 

Министерството на правосъдието отрича редакции в полза на Тръмп

След началото на публикуването на хиляди файлове в петък вечерта говорителка на Белия дом заяви, че настоящото правителство е „най-прозрачното“ в историята на Съединените щати.

От Министерството на правосъдието увериха, че файловете не са били променяни с цел защита на президента. Заместник-министърът на правосъдието Тод Бланш заяви пред Ей Би Си, че „нищо не е било задържано или редактирано по тази причина“.

Бланш отрече и твърденията, че е имало указания за редактиране на материали, свързани с президента, във връзка със скандала около Епстийн. „Президентът Тръмп още от самото начало ясно заяви, че очаква всички файлове, които могат да бъдат разкрити, да бъдат разкрити – и точно това правим“, допълни той.

Известно е, че Тръмп е познавал Епстийн, както показват архивни снимки. Към момента обаче няма индикации за замесеност на републиканеца в престъпленията, за които Епстийн беше обвинен. Самият Тръмп последователно е отричал подобни твърдения.

В публикуваните документи името на Тръмп се споменава епизодично, като според първоначалните оценки в материалите не се съдържа почти никаква нова информация за връзката между него и финансиста. Американският президент засега не е коментирал случая.

