Представители на САЩ, Египет, Катар и Турция призоваха Израел и "Хамас" към сдържаност

Представители на Съединените щати, Египет, Катар и Турция призоваха Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" да "спазват задълженията си" и да "проявяват сдържаност" в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Призивът бе отправен вчера - ден след среща на посредниците във Флорида с участието на пратеника на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Четирите страни са гаранти за крехкото прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври в опустошената от продължилата две години война Газа.

Целта на срещата бе да се направи преглед на изпълнението на първата фаза от американския план, която предвиждаше освобождаването на живите заложници в палестинската територия и връщането на телата на мъртвите в замяна на стотици палестински затворници, държани в Израел, и да се ускори подготовката за прилагането на втория етап, отбелязва АФП.

"Потвърждаваме отново пълния си ангажимент към 20-точковия мирен план на президента (Тръмп) и призоваваме всички страни да спазват своите задължения, да проявяват сдържаност и да сътрудничат с механизмите за наблюдение", каза Уиткоф в изявление, публикувано в неговия акаунт в "Екс".

Втората фаза от плана по-конкретно предвижда разоръжаване на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия от цяла Газа, създаване на преходен управляващ орган в палестинската територия и разполагане там на международни сили, посочва Франс прес.

През следващите седмици ще има допълнителни консултации, за да се придвижи напред нейното изпълнение, добави Уиткоф.

Срещата във Флорида се състоя в момент, когато прекратяването на огъня остава крехко, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушения, обобщава АФП.

Шестима души бяха убити при израелски въздушен удар по училище, превърнато в приют за разселени хора, в Газа в петък, по данни на местната Гражданска защита.

Министерството на здравеопазването, контролирано от "Хамас", обяви вчера, че най-малко 401 палестинци са станали жертва на израелски удари в ивицата след влизането в сила на прекратяването на огъня преди повече от два месеца.

Трима израелски войници също бяха убити в Газа през този период.