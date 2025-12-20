АНА-МПА: ООН: Франция, Гърция, Дания, Словения и Великобритания със съвместно изявление относно прекратяването на огъня на Западния бряг и в Газа

В съвместно изявление европейските държави членки на Съвета за сигурност на ООН Дания, Франция, Гърция, Словения и Обединеното кралство (E5), приветстват значителния напредък, постигнат през последните месеци за прекратяване на кръвопролитията в Газа, осигуряване на освобождаването на заложниците и обръщане на новата страница след две трагични години конфликт, предаде АНА-МПА за БТА.

Следва пълното изявление:

„Приветстваме важния напредък, постигнат през последните месеци за прекратяване на кръвопролитията в Газа, осигуряване на освобождаването на заложниците и обръщане на страницата след две трагични години конфликт.

Приветстваме усилията на САЩ, Египет, Катар и Турция за постигане на прекратяване на огъня и за изготвяне на 20-точков план за бъдещето на Газа.

Призоваваме всички страни да изпълнят изцяло резолюция 2803 на Съвета за сигурност, по начин, съответстващ на международното право, включително международното хуманитарно право.

Това трябва да включва спазване на прекратяването на огъня, улесняване на бързото, мащабно и безпрепятствено предоставяне на хуманитарна помощ на всички цивилни граждани в отчаяна нужда в цяла Газа и чрез съответните организации, включително Организацията на обединените нации, Международния комитет на Червения кръст и техните неправителствени партньори. Както и гарантирането, че останките на последния починал заложник, Ран Гвили, ще бъдат локализирани и предадени бързо. Също така призоваваме "Хамас" да се разоръжи и да се откаже от насилието в съответствие с 20-точковия план.

Потвърждаваме непоколебимия си ангажимент към решението с две държави и подчертаваме важността на обединяването на ивицата Газа със Западния бряг, включително Източен Йерусалим, под палестинската администрация.

В съответствие с декларацията от Ню Йорк, ние подчертаваме необходимостта от процес с ограничен срок за постигане на сключването и прилагането на справедливо и всеобхватно мирно споразумение между Израел и Палестина.

Докато международната общност е съсредоточена върху изграждането на мирно и проспериращо бъдеще за Газа, не трябва да забравяме какво се случва на Западния бряг, включително в Източен Йерусалим.

Днес Съветът ще се събере, за да обсъди резолюция 2334, която изрично осъжда заселническите дейности и призовава Израел да спазва задълженията си съгласно международното право.

Правителството на Израел все така продължава да прилага политики, които противоречат на тази резолюция и допринасят за нарастваща нестабилност на Западния бряг.

Това рискува да подкопае прилагането на 20-точковия план за Газа и перспективите за решение с две държави, както и дългосрочен мир и сигурност в целия регион.

Ние категорично осъждаме безпрецедентното нарастване на насилието от страна на заселниците срещу палестински цивилни от всички вероизповедания и деноминации на Западния бряг и в Източен Йерусалим, на фона на това, че 2025 г. е най-насилствената година в историята.

Според Службата на ООН по координация на хуманитарните въпроси (OCHA) само през октомври са извършени над 260 нападения срещу палестинци и тяхната собственост. Това е дълбоко тревожно. Тези нападения тероризират цивилни, възпрепятстват мирните усилия и заплашват сигурността на самия Израел.

Призоваваме правителството на Израел да спазва задълженията си съгласно международното право и да защитава палестинското население на окупираните територии.

Повтаряме призива си за запазване и зачитане на статуквото на светите места в Йерусалим.

Отбелязваме неотдавнашните осъждания на насилието на заселниците от президента (на Израел Ицхак) Херцог и премиера (Бенямин) Нетаняху. Това трябва да се превърне в конкретни действия, които да се справят с коренните причини за това насилие, да възстановят стабилността и да подведат отговорните под отговорност.

Потвърждаваме твърдото си противопоставяне на всякаква форма на анексиране и на политиката на правителството на Израел за заселване, която нарушава международното право.

Отпускането на 2,7 милиарда шекела за финансиране за заселвания, изгонването на палестински семейства от Силван в Източен Йерусалим, плановете за започване на регистрация на земя в зона C на Западния бряг, одобряването на селището E1 и хиляди нови жилищни единици – всичко това рискува дестабилизация и подкопава жизнеспособността на решението с две държави.

Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) трябва също така да може да продължи жизненоважната си работа и ние приветстваме подновяването на нейния мандат, ангажимента и продължаващите усилия на UNRWA за прилагане на препоръките от доклада „Колона“.

Шокирани сме от влизането на израелските власти в комплекса на UNRWA в Източен Йерусалим на 8 декември без предварително разрешение. Помещенията на ООН са неприкосновени съгласно международното право. Подобни действия подкопават зачитането на международните норми и способността на агенциите на ООН да предоставят основни услуги на палестинците. Приветстваме консултативното становище на Международния съд от октомври 2025 г. и призоваваме Израел да действа изцяло в съответствие със задълженията си съгласно международното право.

И накрая, икономическото положение на Западния бряг остава несигурно.

Продължаващото задържане на палестински данъчни приходи, заплахите за прекратяване на кореспондендиращите банкови отношения и ограниченията върху преводите в шекели са напълно неоправдани.

Тези мерки рискуват финансов колапс на Западния бряг и фискална криза за Палестинската администрация, като отслабят способността ѝ да предоставя услуги, да провежда реформи и да поема отговорности в Газа, както е предвидено в резолюция 2803 на Съвета за сигурност.

Правителството на Израел трябва спешно да освободи задържаните приходи, да премахне или значително да увеличи ограниченията за превод в шекели и да потвърди дългосрочно удължаване на кореспондиращите банкови отношения, за да се предотврати икономически колапс и да се поддържат перспективите за мир и стабилност.

Дълбоко сме обезпокоени от ограниченията за движение, принудителното разселване и провеждането на операции от израелските сили за сигурност на Западния бряг, които влошават хуманитарната ситуация, и призоваваме за незабавното им прекратяване.

В заключение, сега сме на исторически кръстопът с шанс да осигурим по-добро бъдеще и да постигнем дългосрочен мир за израелците, палестинците и региона.

Оставаме напълно ангажирани с тази визия и потвърждаваме ангажимента си за постигане на справедливо и всеобхватно разрешаване на израелско-палестинския конфликт, основано на решение с две държави.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)