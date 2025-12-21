Подробно търсене

Николай Станоев
Полското консулство в Брюксел бе нацапано с червена боя
Полски граничари охраняват границата с Беларус, 31 август 2025 г. Снимка: АП/Czarek Sokolowski
Варшава,  
21.12.2025 02:46
 (БТА)

Входът на полското консулство в Брюксел е бил напръскан с червена боя, а върху фасадата на сградата са били написани обидни лозунги, съобщи говорител на полското Министерство на външните работи на Република Полша, цитиран от Франс прес.

Инцидентът е станал в нощта на четвъртък срещу петък. Говорителят спомена за „очевидно политически лозунги, насочени към сигурността на Полша и Европейския съюз".

Сградата вече е почистена. Води се разследване.

Според полски медии на консулството е било написано „убийци“. Също така са били надраскани обидни лозунги във връзка със стената, построена на границата на Полша с Беларус, против базираната във Варшава агенция на ЕС за охрана на външните граници Фронтекс.

Сред надписите е имало и призиви за отворени граници.

По информация на радио РМФ ФМ, на записи от охранителни видеокамери се вижда как трима или четирима души с качулки извършват вандалския акт, докато друг човек заснема случващото се с мобилен телефон.

/БП/

18.12.2025 13:01

Беларус явно има план за затворения Анджей Почобут - чакаме да чуем какъв е залогът, заяви представителката на носителя на наградата „Сахаров“ Ана Кетлинска

Властите в Беларус явно имат план за затворения от тях журналист Анджей Почобут, заяви пред БТА Ана Кетлинска, председателката на филиала в полското воеводство Подласке на асоциацията "Полска общност" ("Polish Сommunity").
12.12.2025 17:55

Полша задържа 130 мигранти, след като откри тунел под границата с Беларус

Полските граничари съобщиха, че са открили тунел, използван за незаконно прехвърляне на мигранти от Беларус в Полша, предаде ДПА. Повече от 130 мигранти са били задържани след откриването на тайния проход, уточни Граничната охрана в изявление днес,
02.12.2025 18:32

Полша повдигна задочно обвинение на руски гражданин за шпионаж и саботаж през 2023 година

Националната прокуратура на Полша съобщи, че е повдигнала задочно обвинение срещу руския гражданин Михаил Миргородски, заподозрян в ръководене на шпионска и саботажна дейност през 2023 година, съобщи Франс прес. Според прокуратурата 28-годишният
28.11.2025 20:29

ПАП: Издадени са заповеди за арест на украинците, заподозрени за саботажа на железопътни линии в Полша

Полската прокуратура издаде заповеди за арест на двамата украински граждани, заподозрени, че са извършили саботажа на ключовата железопътна линия, свързваща Варшава с украинската граница, съобщи говорител на Националната прокуратура, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Към 03:30 на 21.12.2025 Новините от днес

