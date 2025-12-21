Венецуелското правителство осъди задържането на петролен танкер от САЩ

Подробно търсене

Бойчо Попов
Американски военни задържат петролен танкер край бреговете на Венецуела, 10 декември 2025 г. Снимка: Канцеларията на главния прокурор на САЩ Пам Бонди чрез АП
Каракас,  
21.12.2025 01:53
 (БТА)

Венецуелското правителство осъди в събота (местно време) задържането на петролен танкер от страна на Съединените щати, като определи тези действия като тежък акт на международно пиратство, предава Ройтерс.

В официално изявление властите във Венецуела заявиха, че „тези действия няма да останат ненаказани“, и подчертаха, че ще предприемат „всички съответни мерки, включително подаване на жалба пред Съвета за сигурност на ООН, други международни организации и правителства по света“.

По-рано американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум потвърди, че служители на Бреговата охрана на САЩ са спрели петролен танкер в Карибско моле вчера сутринта и са се качили на борда му. По думите ѝ корабът последно е акостирал във Венецуела.

Супертанкерът „Сенчърис“ (Centuries), натоварен с до 2 милиона барела венецуелски суров петрол, е плавал под панамски флаг, съобщиха източници на Блумбърг, запознати със случая.

Това е вторият танкер, задържан от американски власти през този месец. За разлика от първия кораб, задържан на 10 декември, „Сенчърис“ не фигурира в публикуваните списъци или уведомления за санкции на САЩ.

Ноум заяви в публикация в социалните мрежи, че Министерство на отбраната на САЩ е оказало съдействие за операцията, проведена „преди зазоряване“.

Инцидентът може да засили напрежението между Вашингтон и Каракас. Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че не изключва възможността за военен конфликт с Венецуела, съобщи Ен Би Си, позовавайки се на интервю с него. На въпрос дали евентуални удари на САЩ могат да доведат до война, Тръмп отговори: „Не коментирам това“.

По-рано в събота Тръмп номинира генерал-лейтенанта от морската пехота Франсис Донован за ръководител на Южното командване на САЩ, което отговаря за операциите, свързани с блокадата на Венецуела. Донован в момента е заместник-началник на Командването на специалните сили на САЩ. Назначението му подлежи на одобрение от Сенат на САЩ, се посочва в съобщение на Пентагона.

Междувременно производството на петрол във Венецуела е достигнало целта на правителството от 1,2 милиона барела дневно, заяви в събота в социалните мрежи вицепрезидентът и министър на петрола Делси Родригес, цитирана от Блумбърг.

„Това се противопоставя и побеждава тормоза, враждебността и империалистичната незаконност, които атакуват и нарушават човешките права на венецуелците“, написа Родригес в публикация в своя акаунт в „Телеграм“.

