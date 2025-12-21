Подробно търсене

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост, преди да защити отново собствената си кандидатура

Бойчо Попов
Виктор Орбан по време на срещата на върха на ЕС тази седмица. Снимка: АП/Geert Vanden Wijngaert
Сегед,  
21.12.2025 00:59
 (БТА)

Унгарският министър-председател Виктор Орбан каза, че не е единственият възможен кандидат на управляващата партия ФИДЕС за премиерския пост на парламентарните избори догодина, като в същото време подчерта, че разполага с необходимите качества да продължи да ръководи страната, предаде Блумбърг.

Изявлението беше направено на среща с граждани, на която министърът на транспорта и строителството Янош Лазар го попита защо унгарците трябва да гласуват за него след близо две десетилетия начело на правителството. Орбан видимо бе изненадан от въпроса, добавя агенцията.

В отговор унгарският премиер започна да изброява възможни алтернативи за кандидат на управляващата партия, сред които самият Лазар, както и дългогодишният  финансов министър, а понастоящем управител на Унгарската централна банка Михай Варга. Впоследствие Орбан заяви, че на 62-годишна възраст се намира в „най-добрата възраст“, за да продължи да управлява страната.

„Имаме фантастична общност и винаги можем да излъчим най-добрия лидер, от когото се нуждаем“, заяви Орбан на съвместното предизборно събитие с Лазар на ФИДЕС в южния унгарски град Сегед.

Унгария се насочва към ключови парламентарни избори, а новата либерално-консервативна партия ТИСА, ръководена от Петер Мадяр, води в повечето социологически проучвания преди вота, който вероятно ще се състои през април, отбелязва Блумбърг.

Нарастващата умора от продължителното управление на Орбан от 2010 г. насам, кризата с разходите за живот и широко разпространените обвинения в корупция подхраниха подкрепата за Мадяр. Той обещава да сложи край на концентрацията на власт в ръцете на Орбан и да върне Унгария в основата на Европейския съюз. Европейските институции вече посочиха ерозията на върховенството на закона и корупцията като причина за замразяването на значителна част от средствата, предназначени за страната.

Въпреки уверенията на Орбан, че ФИДЕС е способна да се обновява, унгарският премиер доминира партията от нейното създаване в края на 80-те години на миналия век. През годините той нееднократно е отстранявал или маргинализирал потенциални вътрешнопартийни конкуренти, включително през 2018 г. самия Лазар, който по-късно се завърна в правителството като негов ключов съюзник.

По-рано този месец Блумбърг съобщи, че на фона на двуцифрено изоставане на ФИДЕС в някои проучвания Орбан обмисля възможността да се кандидатира за президент и да трансформира сегашната до голяма степен церемониална длъжност на държавен глава в най-влиятелния пост в страната.

/НС/

Към 03:27 на 21.12.2025 Новините от днес

