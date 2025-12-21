Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост, преди да защити отново собствената си кандидатура

Унгарският министър-председател Виктор Орбан каза, че не е единственият възможен кандидат на управляващата партия ФИДЕС за премиерския пост на парламентарните избори догодина, като в същото време подчерта, че разполага с необходимите качества да продължи да ръководи страната, предаде Блумбърг.

Изявлението беше направено на среща с граждани, на която министърът на транспорта и строителството Янош Лазар го попита защо унгарците трябва да гласуват за него след близо две десетилетия начело на правителството. Орбан видимо бе изненадан от въпроса, добавя агенцията.

В отговор унгарският премиер започна да изброява възможни алтернативи за кандидат на управляващата партия, сред които самият Лазар, както и дългогодишният финансов министър, а понастоящем управител на Унгарската централна банка Михай Варга. Впоследствие Орбан заяви, че на 62-годишна възраст се намира в „най-добрата възраст“, за да продължи да управлява страната.

„Имаме фантастична общност и винаги можем да излъчим най-добрия лидер, от когото се нуждаем“, заяви Орбан на съвместното предизборно събитие с Лазар на ФИДЕС в южния унгарски град Сегед.

Унгария се насочва към ключови парламентарни избори, а новата либерално-консервативна партия ТИСА, ръководена от Петер Мадяр, води в повечето социологически проучвания преди вота, който вероятно ще се състои през април, отбелязва Блумбърг.

Нарастващата умора от продължителното управление на Орбан от 2010 г. насам, кризата с разходите за живот и широко разпространените обвинения в корупция подхраниха подкрепата за Мадяр. Той обещава да сложи край на концентрацията на власт в ръцете на Орбан и да върне Унгария в основата на Европейския съюз. Европейските институции вече посочиха ерозията на върховенството на закона и корупцията като причина за замразяването на значителна част от средствата, предназначени за страната.

Въпреки уверенията на Орбан, че ФИДЕС е способна да се обновява, унгарският премиер доминира партията от нейното създаване в края на 80-те години на миналия век. През годините той нееднократно е отстранявал или маргинализирал потенциални вътрешнопартийни конкуренти, включително през 2018 г. самия Лазар, който по-късно се завърна в правителството като негов ключов съюзник.

По-рано този месец Блумбърг съобщи, че на фона на двуцифрено изоставане на ФИДЕС в някои проучвания Орбан обмисля възможността да се кандидатира за президент и да трансформира сегашната до голяма степен церемониална длъжност на държавен глава в най-влиятелния пост в страната.