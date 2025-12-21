Подробно търсене

Египетският президент призова за реформи в Съвета за сигурност на ООН и по-голяма роля на Африка

Бойчо Попов
Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси (вдясно отпред) поздравява руския външен министър Сергей Лавров (вляво) преди срещата им в президентския дворец в Кайро, Египет, събота, 20 декември 2025 г. Снимка: Egyptian Presidency Media Office via AP
Кайро ,  
21.12.2025 01:46
 (БТА)

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси призова за структурни реформи в Съвет за сигурност на ООН, които да осигурят по-голяма роля на Африка при вземането на глобални решения, предаде Асошиейтед прес.

Ас Сиси отправи апела си по време на конференция за партньорството между Русия и Африка, състояла се в Кайро. Във форума участваха руският външен министър Сергей Лавров, министри от над 50 африкански държави, както и представители на няколко африкански и регионални организации.

Президентът призова за „по-плуралистичен“ световен ред и заяви, че „гласът на Африка трябва да бъде чут и да има реално влияние при вземането на глобални решения, като се има предвид човешкото, икономическото, политическото и демографското значение на континента“. Изявлението му беше прочетено от египетския външен министър на пленарната сесия на конференцията.

Ас Сиси подчерта още, че и международните финансови институции се нуждаят от реформи, за да се гарантира по-справедливо представителство на Африка.

От 2005 г. Африканският съюз настоява континентът да получи най-малко две постоянни места с право на вето и пет непостоянни места в Съвета за сигурност, отбелязва АП. Според организацията подобни реформи биха допринесли за мира и стабилността в Африка, която от десетилетия е засегната от конфликти. До момента обаче африканските държави не са постигнали консенсус относно механизма за избор на потенциалните постоянни представители.

„Решихме да продължим координацията си в различни многостранни формати, включително с цел насърчаване на реформата на Съвета за сигурност на ООН, като бъдат отчетени легитимните интереси на африканските държави“, заяви Лавров на съвместна пресконференция с египетския си колега.

Съветът за сигурност, който отговаря за поддържането на международния мир и сигурност, не е променял състава си от 1945 г. Той включва 10 непостоянни членове, избирани за двугодишен мандат без право на вето, и пет постоянни членове с право на вето – Съединените щати, Русия, Китай, Великобритания и Франция.

Лавров съобщи по-рано, че конференцията е поставила началото на преговори за изготвяне на план за действие за сътрудничество между Русия и Африка за периода 2026–2029 г., който ще бъде представен на срещата на върха Русия–Африка, планирана за следващата година.

„Ние оставаме надежден партньор на африканските държави в укрепването на техния национален суверенитет – както в политически, така и в областта на сигурността, както и в други измерения“, заяви Лавров пред участниците във форума. „Решени сме да продължим да разкриваме огромния потенциал на нашето практическо сътрудничество.“

Форумът за партньорство Русия–Африка набра скорост след срещата на върха през 2023 г. в Санкт Петербург, на която руският президент Владимир Путин потърси подкрепата на африканските лидери в контекста на международната изолация на Русия след инвазията ѝ в Украйна.

Оттогава Москва разшири и военното си присъствие в Африка, включително чрез доставки на оръжие в конфликтни райони южно от Сахара, където действа военна структура под контрола на Кремъл, която замени бившата наемническа групировка „Вагнер“.

