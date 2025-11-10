Подробно търсене

Президентът на Египет се срещна със секретаря на Съвета за сигурност на Русия

Специално за БТА от Екатерина Антонова
Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси. Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Кайро,  
10.11.2025 17:17
 (БТА)

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси се срещна със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, за да обсъдят събитията в региона и международната ситуация, както и възможностите за засилване на двустранните отношения, съобщи в. “Ал Ахрам”. 

Ас Сиси подчерта спешната необходимост усилията за възстановяване на стабилността в региона да продължат, като се запазят единството, суверенитетът и ресурсите на нациите, се посочва в изявление на президентството. 

Държавният глава изтъкна и значението на пълното прилагане на споразумението от срещата на върха в египетския курорт Шарм ел Шейх за постигане на мир в ивицата Газа във всичките му фази, затвърждаването на примирието и осигуряването на достатъчно хуманитарна помощ за анклава. Двете страни потвърдиха, че решението за две държави и създаването на независима палестинска държава е единствения възможен път към траен мир и стабилност в Близкия изток. 

Ас Сиси потвърди и подкрепата на Египет за всички дипломатически усилия за намиране на изход от руско-украинската криза и постигането на всеобхватно политическо решение. 

Шойгу, от своя страна изрази високата оценка на Русия за конструктивната роля на Кайро за постигнато на регионална стабилност. Той добави, че Москва остава ангажирана с постоянна координация и консултации с Кайро по въпроси от взаимен интерес. 

На срещата присъстваха и египетският външен министър Бадр Абделати, ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад, президентският съветник по националната сигурност Файза Абул Нага, както и висши представители на руските служби за сигурност. 

По време на разговорите Ас Сиси приветства близките отношения с Русия и постигнатия напредък, в резултат на който двете държави подписаха споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство. Бяха обсъдени и ключови съвместни проекти като Руската индустриална зона в икономическата зона “Суецки канал” и първата египетска атомна централа “Дабаа”, която се изгражда на средиземноморското крайбрежие от руската държавна корпорация “Росатом”.

/ДИ/

Към 17:33 на 10.11.2025 Новините от днес

