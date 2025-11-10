site.bta Президентът на Египет се срещна със секретаря на Съвета за сигурност на Русия
Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси се срещна със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, за да обсъдят събитията в региона и международната ситуация, както и възможностите за засилване на двустранните отношения, съобщи в. “Ал Ахрам”.
Ас Сиси подчерта спешната необходимост усилията за възстановяване на стабилността в региона да продължат, като се запазят единството, суверенитетът и ресурсите на нациите, се посочва в изявление на президентството.
Държавният глава изтъкна и значението на пълното прилагане на споразумението от срещата на върха в египетския курорт Шарм ел Шейх за постигане на мир в ивицата Газа във всичките му фази, затвърждаването на примирието и осигуряването на достатъчно хуманитарна помощ за анклава. Двете страни потвърдиха, че решението за две държави и създаването на независима палестинска държава е единствения възможен път към траен мир и стабилност в Близкия изток.
Ас Сиси потвърди и подкрепата на Египет за всички дипломатически усилия за намиране на изход от руско-украинската криза и постигането на всеобхватно политическо решение.
Шойгу, от своя страна изрази високата оценка на Русия за конструктивната роля на Кайро за постигнато на регионална стабилност. Той добави, че Москва остава ангажирана с постоянна координация и консултации с Кайро по въпроси от взаимен интерес.
На срещата присъстваха и египетският външен министър Бадр Абделати, ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад, президентският съветник по националната сигурност Файза Абул Нага, както и висши представители на руските служби за сигурност.
По време на разговорите Ас Сиси приветства близките отношения с Русия и постигнатия напредък, в резултат на който двете държави подписаха споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство. Бяха обсъдени и ключови съвместни проекти като Руската индустриална зона в икономическата зона “Суецки канал” и първата египетска атомна централа “Дабаа”, която се изгражда на средиземноморското крайбрежие от руската държавна корпорация “Росатом”.
