След срещата за Газа Египет отново събира лидери от цял свят за откриването на Големия египетски музей днес, сред тях е и президентът Радев

Дългоочакваното официално откриване на Големия египетски музей (ГЕМ) в Гиза ще се състои днес с участието на високопоставени делегации от 79 държави, от които 39 ще бъдат водени от крале, принцове, държавни глави и правителствени ръководители, съобщи онлайн изданието на списание “Иджипт тудей”, позовавайки се на египетското президентство.

По покана на президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси на церемонията ще присъства българският държавен глава Румен Радев, придружен от съпругата си Десислава Радева.

Ще участват и президентите на Албания, Армения, Колумбия, Хърватия, Кипър, Демократична република Конго (ДРК), Джибути, Екваториална Гвинея, Еритрея, Германия, Гана, Палестина, Португалия, Сомалия, Либийският президентски съвет, Суверенният орден на Малта и Йеменският президентски съвет за лидерство.

На поканата са се отзовали представители на кралските семейства на Бахрейн, Белгия, Дания, Япония, Йордания, Люксембург, Монако, Оман, Саудитска Арабия, Испания, Тайланд и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Белгия, Гърция, Унгария, Кувейт, Ливан, Люксембург, Нидерландия и Уганда ще бъдат представени от министър-председателите си.

Високопоставени министерски и парламентарни делегации ще пристигнат за събитието от Алжир, Ангола, Австрия, Азербайджан, Бразилия, Камерун, Канада, Чад, Китай, Кот д'Ивоар, Финландия, Франция, Габон, Индия, Ирландия, Италия, Кения, Киргизстан, Малта, Мароко, Пакистан, Катар, Румъния, Русия, Руанда, Сърбия, Сингапур, Словакия, Южна Африка, Шри Ланка, Швеция, Швейцария, Того, Тунис, Турция, Обединеното кралство, САЩ, Узбекистан, Ватикана и Замбия.

Сред представителите на международни организации са генералният секретар на Лигата на арабските държави, генералният секретар на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИК), председателите на Комисията на Африканския съюз и на Арабския парламент, върховният представител за Алианса на цивилизациите от името на генералния секретар на ООН, председателят на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA).

Първоначално събитието беше планирано за 3 юли, но беше отложено заради войната между Израел и Иран през юни т.г. Сега церемонията се провежда непосредствено след срещата на върха за ивицата Газа, наречена среща за мир и председателствана от египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси и американския му колега Доналд Тръмп.

“Послание за мир” е заглавието на фееричния спектакъл, който ще ознаменува откриването на ГЕМ с музика на композитора Хишам Назих под палката на именития египетски диригент Найер Наги. В програмата участват както египетски артисти, така и музиканти от 79 националности.

Церемонията, замислена като международно честване на древноегипетската цивилизация, ще може да бъде гледана на живо в платформата ТикТок. Излъчването е планирано да започне в 18 часа местно време, а концертът-спектакъл в 19:30 часа.

Музеят е затворен от 15 октомври, за да бъде преобразен в бляскава сцена, а отварянето му отново за посетители на 4 ноември ще съвпадне със със 103-тата годишнина от откриването на гробницата на Тутанкамон.

Именно съкровището на момчето-фараон ще бъде емблемата на ГЕМ. Общо около пет хиляди артефакта ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването им в Долината на царете през 1922 г. Залата на Тутанкамон в Египетският музей беше закрита на 20 октомври заради пренасянето на антиките в новия музей.

ГЕМ пусна обновения си уебсайт https://gem.eg/en информация за изложените в него артефакти, специални програми и събития и възможност за купуване на билети.