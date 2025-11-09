Подробно търсене

Израелското правителство изключи възможността за разполагане на турски сили в ивицата Газа

Николай Велев
Изглед към палатков лагер в град Хан Юнис, ивицата Газа, на 8 ноември 2025 г. Снимка: АП/Абдел Карим Хана 
Тел Авив ,  
09.11.2025 16:29
 (БТА)

Говорителка на израелското правителство заяви, че в ивицата Газа няма да бъдат разполагани турски военни части в рамките на международните сили, на които трябва да заменят израелската армия в палестинската територия, предаде Ройтерс.

В Газа "няма да стъпи турски крак", заяви Шош Бедросиан в отговор на журналистически въпрос.

Планът на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" предвижда формирането на временни международни стабилизиращи сили, които постепенно да поемат контрола върху Газа от израелската армия. Много държави призовават тези сили да имат мандат от Съвета за сигурност на ООН. 

Посланикът на САЩ в Анкара Том Барак заяви по-рано този месец на конференция по въпросите на сигурността в Манама (Бахрейн), че в стабилизиращите сили ще има турско участие.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс миналия месец каза, че Анкара ще има "конструктивна роля", но че Вашингтон няма да налага нищо на Израел по отношение на чуждестранните войски "на тяхна територия".

/ИТ/

