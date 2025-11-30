Българският филм „Ева“, посветен на донорството, беше представен пред студенти в София

Българският филм „Ева“, посветен на донорството, беше представен днес пред студенти в културния център G8 в столицата, съобщиха от сдружението „Арт будилник", продуцент на лентата. Целта е да се повиши информираността по въпросите, свързани с донорството, допълват те.

Режисьорът Мартин Геновски представи филма пред младите хора.

„Ева“ е заснет по действителен случай, като филмът е хибрид, смесващ игрално и документално кино. Базиран е на историята на американското семейство Ройс и Кери Йонг, които разбират при рутинен преглед, че дългоочакваното им дете е с рядък генетичен дефект и след раждането ще може да живее само няколко часа. Въпреки това родителите избират не да прекъснат бременността, а майката да роди детето, за да може органите му да дадат втори шанс за живот на други новородени.

„Ева" ни доказа, че има смисъл да се правят социално ангажирани проекти - реакцията на хората, след като гледат филма, е невероятна. Вярвам, че ще успеем да развълнуваме публиката и с новия ни проект, засягащ не само темата за онлайн измамите, но и чувството за самота, което прави жертвите уязвими", отбеляза Елизабет Методиева, изпълнителен продуцент и председател на „Арт будилник", цитирана в прессъобщението.

Филмът ще бъде представен в още няколко български града на специални събития, за да се повиши информираността за донорството, както и да се свали табуто от темата, казват от сдружението. Планирано е продукцията да има представяния на фестивали в Канада, Англия, Франция, Индия и Пакистан.

Както БТА съобщи, „Ева" спечели голямата награда на Sofia Short Fest през юни т.г.

На прожекцията днес беше представен и новият кинопроект на режисьора Мартин Геновски - късометражният документален филм за романтични измами, озаглавен „Скъпа“.

„През следващата година ще представим и пълнометражната версия, в която зрителите ще могат да видят експерти, жертви на романтични измами, както и актьорския състав - Албена Колева, Теодора Гууд, Александър Кендеров, Йордан Ръсин и Алекс Маринов", каза режисьорът Геновски. „За мен е любопитно да пресъздавам измисления свят, в който жертвата попада - приказката, която се превръща в капан", допълни той, цитиран в съобщението.

В проекта „Скъпа“ се включват експерти с опит в борбата с романтичните измами Лидия Загорова - психолог, писател и консултант на жертвите на романтични измами, Златка Падинкова - началник на сектор „Измами" в ГДНП; старши комисар Владимир Димитров - директор на дирекцията „Киберпрестъпност" към ГДБОП, отбелязват продуцентите от сдруджение „Арт будилник". Сценарист на „Скъпа“ е Dr G, оператор - Владимир Трифонов, а художник е Бояна Бъчварова.

Както „Ева", така и „Скъпа“ имат финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура", допълват от „Арт будилник".