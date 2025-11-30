Подробно търсене

Десницата в Испания организира голям протест срещу правителството на социалиста Педро Санчес

Любомир Мартинов
Лидерът на испанската консервативна Народна партия Алберто Нунес Фейхо. (AP Photo/Manu Fernandez)
Мадрид,  
30.11.2025 18:21
 (БТА)

Десетки хиляди хора участваха днес в протест, организиран от дясната опозиционна Народна партия в Мадрид, за да поискат оставката на премиера социалист Педро Санчес и предсрочни парламентарни избори, съобщи испанската обществена телевизия RTVE.

"Санчизмът е в затвора и трябва да излезе от правителството", каза лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхо пред събралото се множество. В демонстрацията взеха участие бившите премиери от неговата партия Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.

Протестът "срещу корупцията" на правителството под надслов "Мафия или демокрация?" се проведе след като в четвъртък бе задържан под стража бившият министър на транспорта и бивш организационен секретар на Испанската социалистическа работническа партия Хосе Луис Абалос и неговия бивш сътрудник Колдо Гарсия.

Организаторите съобщиха, че в митинга са взели участие 80 хиляди души, но според властите демонстрантите са били двойно по-малко.

"На Испания ѝ дойде до гуша", каза Фейхо на присъстващите. "Да си ходят, човече, да си ходят и да свикат избори, за да могат хората да се изкажат, да гласуват и да решат", добави той.

По думите му не става дума за "двама или трима корумпирани" в правителството и в социалистическата партия, а корупцията е "система", "начин за идване на власт" и за "оставане" на Педро Санчес. Като каза това, той изброи случаите, засегнали политическото и личното обкръжение на премиера, включително Сантос Сердан – разследван за потенциално участие в престъпна организация, подкуп и търговия с влияние, главният прокурор Алваро Гарсия Ортис, подал оставка, след като Върховният съд на Испания го призна за виновен за изтичането на поверителна информация относно дело за данъчна измама, както и роднини на Санчес.

Премиерът, който се извини многократно на испанците заради аферите с хора от близкото му обкръжение, увери, че няма да подаде оставка до края на мандата си през 2027 година и осъди нападките на десницата и крайната десница, които според него целят да го отслабят, отбеляза АФП.

/БЗ/

Към 18:59 на 30.11.2025

