Два гола на Алберто Молейро изстреляха Виляреал на 2-о място в Примера дивисион след успех над Реал Сосиедад

Виляреал постигна важна победа над Реал Сосиедад в 14-ия кръг на Примера дивисион, която дойде 3 секунди преди да изтече добавеното време и с втория гол в срещата на Алберто Молейро.

С този успех гостите събира 32 точки и се изкачват на 2-о място в класирането, с 1 пред Реал (Мадрид), който играе по-късно днес. На върха е Барселона с 34, а Реал Сосиедад е 9-и с 16.

Публиката на стадион „Аноета Реале“ видя пет много красиви гола, домакините – които претърпяха първа загуба от седем мача, изравниха от 0:2 до 2:2, но бяха попарени с второто попадение на Молейро в сетния миг.

Гостите бяха по-активни в началото, но постепенно баските от Сан Себастиян взеха инициативата. В 31-ата минута обаче бяха наказани най-вече заради индивидуалния проблясък на Алфонсо Педраса, който буквално сервира на празна врата топката на Айозе Перес за 0:1. В края на първата част нигериецът Умар Садик пропусна чиста възможност да изравни резултата.

Гостите удвоиха преднината си някак неочаквано, след като пресираха левия бранител на Реал Сосиедад, отнеха топката и последва центриране. Айозе Перес просто я отклони назад с пета, точно на десния крак на Алберто Молейро, който вкара красиво с диагонален изстрел в 58-ата минута.

Само след три минути Карлос Солер върна надеждата на домакините, след като вкара от границата на наказателното поле не по-малко красиво попадение. Този път подаването от дясно дойде от Таке Кубо, Солер овладя и без да се засилва изпрати топката неспасяемо за вратаря Луис Жуниор.

Домакините натискаха, Виляреал на няколко пъти имаше добри контраатаки, за да вкара трети гол. Но стана 2:2, след като Андер Барнечея изравни с прецизно изпълнение на свободен удар. Барнечеа прати топката над стената, до самата лява греда и направи 2:2. А минута по-късно можеше да стане и 3:2 за домакините, но те пропуснаха от малкото поле при бъркотия пред вратаря Луис Жуниор.

Дълбоко в добавеното време Виляреал все пак измъкна победата и то по възможно най-драматичиня начин с автор на победния гол Алберто Молейро.

Домакините бяха в атака, но загубиха топката и „жълтата подводница“ направи много бърза контраатака, на върха на която се оказа резервата Арсен Закарян. Той се пребори с двама бранители, с вратаря и стреля към празната врата, но отнякъде изникна Бенят Ториентес и изчисти топката в ъглов удар. След изпълнението му домакините най-напред изчистиха, но на границата на наказателното поле топката падна на волеот на Алберто Молейро, който успя да намери път към мрежата и да донесе успеха на гостите, а отчаяните домакини налягаха по терена.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 14-ия кръг в Ла Лига: Реал Сосиедад - Виляреал 2:3 по-късно днес: Севиля - Бетис Селта - Еспаньол Жирона - Реал Мадрид в понеделник: Райо Валекано - Валенсия от петък: Хетафе - Елче 1:0 от събота: Майорка - Осасуна 2:2 Барселона - Алавес 3:1 Леванте - Атлетик Билбао 0:2 Атлетико Мадрид - Овиедо 2:0 Начело в класирането е Барселона с 34 точки (14 мача), пред

Виляреал и Реал (Мадрид) с по 32, Атлетико Мадрид с 31, следвани от Бетис и Еспаньол с по 21.