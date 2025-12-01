Подробно търсене

Организацията на движение в тунел "Кривия" в Кресненското дефиле ще се промени заради профилактика на осветлението

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Организацията на движение в тунел "Кривия" в Кресненското дефиле ще се промени заради профилактика на осветлението
Организацията на движение в тунел "Кривия" в Кресненското дефиле ще се промени заради профилактика на осветлението
Снимка: БТА (архив)
Кресна,  
01.12.2025 16:45
 (БТА)

Организацията на движение в тунел "Кривия" в Кресненското дефиле ще се промени заради профилактика на  осветлението, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Утре, 2 декември, от 9:00 до 18:00 ч. ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела.

Трафикът в посока Кулата ще се осъществява без ограничения. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 30 км/час. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

Преди дни беше променена организацията на движение в тунел „Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле заради изграждане на станция на мобилен оператор.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:59 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация