Зеленски: Мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен

Пламен Йотински
Френският президент Еманюел Макрон, съпругата му Брижит и Володимир Зеленски пред Елисейския дворец. Снимка: AP/CRISTOPHE eNA
Париж,  
01.12.2025 16:27
 (БТА)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разговорите му с френския президент Еманюел Макрон, продължили няколко часа, са се фокусирали върху това как да се сложи край на войната, добавяйки, че мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен, предаде Ройтерс.

"Войната трябва да приключи възможно най-скоро. Много зависи от участието на всеки лидер. Днес ще разговаряме и с други лидери", заяви Зеленски, който е на посещение в Париж, в публикация в "Екс".

/ЛМ/

Към 17:00 на 01.12.2025 Новините от днес

