Зеленски: Мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен

Вчерашните преговори в САЩ за мир в Украйна са основна тема на западния и украинския печат
Преговорите за мир в Украйна във Флорида вчера са основна тема на западния и украинския печат тази сутрин.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разговорите му с френския президент Еманюел Макрон, продължили няколко часа, са се фокусирали върху това как да се сложи край на войната, добавяйки, че мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен, предаде Ройтерс.
"Войната трябва да приключи възможно най-скоро. Много зависи от участието на всеки лидер. Днес ще разговаряме и с други лидери", заяви Зеленски, който е на посещение в Париж, в публикация в "Екс".
