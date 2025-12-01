Зеленски: Мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разговорите му с френския президент Еманюел Макрон, продължили няколко часа, са се фокусирали върху това как да се сложи край на войната, добавяйки, че мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен, предаде Ройтерс.

"Войната трябва да приключи възможно най-скоро. Много зависи от участието на всеки лидер. Днес ще разговаряме и с други лидери", заяви Зеленски, който е на посещение в Париж, в публикация в "Екс".