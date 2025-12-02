Подробно търсене

Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред парламента в Дъблин

Ирландският премиер Михол Мартин посреща украинския президент Володимир Зеленски на летището в Дъблин, 1 декември 2025 г. Снимка: Liam McBurney/PA via AP
02.12.2025 05:19
Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде приет днес от новия си ирландски колега Катрин Конъли в Дъблин, на фона на усилията на САЩ за постигане мир в Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Визитата идва ден след срещата му с френския президент Еманюел Макрон в Париж в рамките на дискусиите за прекратяване на най-големия въоръжен конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че очаква с нетърпение да "потвърди непоколебимия ангажимент на Ирландия да подкрепя народа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" по време на срещите си със Зеленски.

Мартин посрещна Зеленски на летището, след като самолетът му пристигна в Дъблин късно снощи.

Двамата лидери ще проведат двустранна среща като част от програмата на Зеленски днес, в рамките на първото държавно посещение на украински президент в Ирландия.

Зеленски и първата дама на Украйна Олена Зеленска ще бъдат приети в официалната резиденция на ирландския президент Катрин Конъли във Финикс Парк тази сутрин.

Зеленски също така ще присъства на откриването на Икономическия форум Ирландия-Украйна заедно с ирландския вицепремиер Саймън Харис.

Украинският лидер ще произнесе реч пред ирландския парламент този следобед.

През април 2022 г. Зеленски държа историческа реч пред ирландския парламент чрез видео връзка, в която заяви, че Ирландия не е била неутрална към "катастрофата", която Русия е причинила на Украйна, и изрази благодарност на ирландския народ.

 

