Ирландия и Украйна подписаха петгодишен план за партньорство

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви днес в Дъблин, че Украйна и Ирландия са подписали петгодишен план за партньорство, предаде Укринформ.

Държавният глава направи това изявление по време на съвместната си пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин.

“Одобрихме пътна карта за партньорство между двете страни, Украйна и Ирландия за поне пет години напред. Надяваме се, че в този период Украйна ще се присъедини към Европейския съюз", каза държавният глава на Украйна, който отново благодари на Ирландия за щедростта.

"Благодарни сме ви, че ни подкрепяте по пътя към Европейския съюз", каза Зеленски, обръщайки се към Мартин. “Възпитан съм да не коментирам помощта - независимо дали е голяма или малка. Трябва да сме благодарни", добави той.

Ирландското правителство обяви допълнителни 100 милиона евро помощ за Украйна, с което общият размер на ирландска подкрепа за годината достига 200 милиона евро.

Подписаният от Зеленски и Мартин документ е следващата стъпка на развитие на споразумението, подписано миналата година в Киев.

Планът "Партньорство Украйна-Ирландия 2030" определя непосредствените ангажименти на Ирландия към Украйна, включително 25 милиона евро за възстановяване и защита на украинската енергийна инфраструктура, както и програма за обучение и други дейности, свързани с интеграцията на страната в ЕС.

Зеленски започна визитата си в Дъблин със среща с новоизбраната президентка на Ирландия Катрин Конъли. "Дълбоко ценим гостоприемството на Ирландия, която даде временен подслон на разселените украинци. Украйна оценява приятелството си с Ирландия и е решена да задълбочи сътрудничеството ни в името на справедлив и траен мир", заяви украинският президент.