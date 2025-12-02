Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Ирландия и Украйна подписаха петгодишен план за партньорство

Иво Тасев, Габриела Иванова
Ирландия и Украйна подписаха петгодишен план за партньорство
Ирландия и Украйна подписаха петгодишен план за партньорство
Снимка: АП/Peter Morrison
Дъблин,  
02.12.2025 21:37
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви днес в Дъблин, че Украйна и Ирландия са подписали петгодишен план за партньорство, предаде Укринформ.

Държавният глава направи това изявление по време на съвместната си пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин.

“Одобрихме пътна карта за партньорство между двете страни, Украйна и Ирландия за поне пет години напред. Надяваме се, че в този период Украйна ще се присъедини към Европейския съюз", каза държавният глава на Украйна, който отново благодари на Ирландия за щедростта

"Благодарни сме ви, че ни подкрепяте по пътя към Европейския съюз", каза Зеленски, обръщайки се към Мартин. “Възпитан съм да не коментирам помощта - независимо дали е голяма или малка. Трябва да сме благодарни", добави той.

Ирландското правителство обяви допълнителни 100 милиона евро помощ за Украйна, с което общият размер на ирландска подкрепа за годината достига 200 милиона евро. 

Подписаният от Зеленски и Мартин документ е следващата стъпка на развитие на споразумението, подписано миналата година в Киев.

Планът "Партньорство Украйна-Ирландия 2030" определя непосредствените ангажименти на Ирландия към Украйна, включително 25 милиона евро за възстановяване и защита на украинската енергийна инфраструктура, както и програма за обучение и други дейности, свързани с интеграцията на страната в ЕС.

Зеленски започна визитата си в Дъблин със среща с новоизбраната президентка на Ирландия Катрин Конъли. "Дълбоко ценим гостоприемството на Ирландия, която даде временен подслон на разселените украинци. Украйна оценява приятелството си с Ирландия и е решена да задълбочи сътрудничеството ни в името на справедлив и траен мир", заяви украинският президент.

/ИТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

02.12.2025 19:45

Зеленски каза, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към постигането на мир в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че мирните преговори му вдъхват оптимизъм поради темпото на преговорния процес и заинтересоваността на САЩ относно намирането на решение в конфликта с Русия, предаде Ройтерс.
02.12.2025 11:08

Зеленски пристигна на първото си официално посещение в Ирландия

Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска пристигнаха на официално посещение в Ирландия, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в социалната мрежа „Екс“ на ирландския премиер Михол Мартин. “Имам честта да кажа
02.12.2025 05:19

Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред парламента в Дъблин

Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде приет днес от новия си ирландски колега Катрин Конъли в Дъблин, на фона на усилията на САЩ за постигане мир в Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:06 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация