Подробно търсене

Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г., съобщава БНБ

Мартин Леков
Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г., съобщава БНБ
Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г., съобщава БНБ
Снимка: Александрина Петева/БТА (ПБ), архив
София,  
30.12.2025 18:46
 (БТА)
Етикети

Националните централни банки на 20-те държави – членки от еврозоната, ще извършват обмяна на банкноти от левове в евро по официалния валутен курс в периода от 1 януари 2026 г. до 2 март 2026 година, съобщават от Българската народна банка. Обмяната на лева от централните банки на останалите страни от еврозоната е във връзка с присъединяването на България към валутния съюз от началото на следващата година.

През посочения период останалите национални централни банки от еврозоната ще извършват безплатна обмяна на банкноти от левове в евро по неотменимо фиксирания обменен курс 1 евро = 1,95583 лева.

Обмяната ще се осъществява в съответствие с правилата, приложими в Евросистемата при въвеждането на еврото в нова държава членка. Националните централни банки в другите държави - членки от еврозоната, прилагат дневен лимит за обмяна. Сумата за обмяна е ограничена до 2000 лева на клиент/трансакция на ден.

Обмяната ще се предоставя на определени за целта места във всяка национална централна банка от еврозоната. За обмяната няма да се начисляват такси, комисиони и други разходи.

Тази мярка цели да осигури плавен преход към еврото при взаимодействие с останалите национални централни банки, като предостави на гражданите на Република България възможност за надеждна и безплатна обмяна на националната валута не само в страната, но и на територията на цялата еврозона, през първите два месеца след въвеждането на еврото, се посочва в съобщението.

Гражданите у нас ще могат да обменят левове в евро в търговските банки и клоновете на „Български пощи“ до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси, припомня БТА. БНБ, от своя страна, ще обменя левове в евро без такси безсрочно.

/БП/

Свързани новини

30.12.2025 15:10

Банкоматите ще се зареждат с левове до последния ден на годината, възможни са технически прекъсвания при устройствата с депозитна функция, обявиха банки за БТА

Банкоматите ще бъдат зареждани с левове до последния ден на 2025 година, като са възможни временни прекъсвания при работата на конкретни устройства поради технически причини или запълване на капацитета на банкоматите с депозитна функция поради
30.12.2025 11:51

БНБ ще отсече 218 млн. броя разменни евромонети през 2026 година, сочи бюджетът на централната банка

Българската народна банка предвижда отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2026 година. Това става известно от Бюджета на БНБ за 2026 година, приет от Управителния съвет на БНБ на 8 декември

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:16 на 30.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация