ЦСКА спечели драматично срещу Дунав в шампионата по волейбол, Локомотив Авиа не срещна трудности в Монтана

ЦСКА победи драматично с 3:2 (30:28, 25:18, 19:25, 23:25, 15:13) като гост аутсайдера Дунав Русе в мач от 20-ия кръг от шампионата на България по волейбол за мъже, докато лидерът в класирането Локомотив Авиа се наложи в три гейма срещу Монтана.

Волейболистите, водени от треньора Александър Попов, срещнаха сериозна съпротива от домакините, които се борят за мястото си в елита и дадоха всичко от себе си в тази среща. Опитът на "червените" се оказа решителен и те постигнаха 13-та победа през настоящия сезон, изкачвайки се на третото място.

Столичани пропиляха аванс от два гейма, а в тайбрека поведоха с 13:11 и това се оказа решителният момент в двубоя, в който най-резултатен стана Хеймиш Хейзълдън с 23 точки. Съотборникът му Мохамед Реза Бейк добави още 18 пункта.

За русенци Огнян Христов отбеляза 23 точки.

Локомотив Авиа победи лесно с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) домакина Монтана. Пловдивчани, които са лидери в първенството, вече имат 46 точки след 16 победи и 2 поражения.

Воденият от треньора Найден Найденов състав не срещна никакви трудности в зала "Младост" и приключи срещата след малко повече от един час игра.

Най-резултатен за победителите стана Тодор Вълчев с 19 точки, докато Кристиан Валчак се отличи с 10 пункта за домакините.

Монтана се намира на осма позиция до момента.

В друга среща от кръга Дея спорт победи трудно на свой терен Славия с 3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:19, 15:4). "Белите" изостанаха с 0:1, но поведоха с 2:1, губейки решителния тайбрек с 11 точки разлика.

Валентин Братоев реализира 21 точки за бургазлии, докато Дейвид Барутов и Обраян Мокуние се отличиха с по 17 пункта за "белите".

Първенство на България по волейбол за мъже, двубои от 20-ия кръг: Дунав Русе - ЦСКА 2:3 (28:30, 18:25, 25:19, 25:23, 13:15) Дея спорт - Славия 3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:19, 15:4) Монтана - Локомотив Авиа 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) събота: Нефтохимик 2010 - Берое 2016 Левски София - Черно море временно класиране: 1. Локомотив Авиа Пловдив 18 16 2 51:16 46 точки 2. Левски София 17 15 2 47:16 43 3. ЦСКА 18 13 5 47:24 39 4. Нефтохимик 2010 17 13 4 41:19 38 5. Берое 2016 17 10 7 37:27 30 6. Дея спорт Бургас 19 10 9 37:39 29 7. Пирин Разлог 18 8 10 31:36 24 8. Монтана 19 6 13 29:44 19 9. Черно море 17 3 14 18:44 11 10. Славия 18 3 15 16:51 8 11. Дунав 18 1 17 15:52 7