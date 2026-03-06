Подробно търсене

ОБНОВЕНА ЦСКА спечели драматично срещу Дунав в шампионата по волейбол, Локомотив Авиа не срещна трудности в Монтана

Асен Даскалов
снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Русе,  
06.03.2026 20:41 | ОБНОВЕНА 06.03.2026 21:09
 (БТА)

ЦСКА победи драматично с 3:2 (30:28, 25:18, 19:25, 23:25, 15:13) като гост аутсайдера Дунав Русе в мач от 20-ия кръг от шампионата на България по волейбол за мъже, докато лидерът в класирането Локомотив Авиа се наложи в три гейма срещу Монтана.

Волейболистите, водени от треньора Александър Попов, срещнаха сериозна съпротива от домакините, които се борят за мястото си в елита и дадоха всичко от себе си в тази среща. Опитът на "червените" се оказа решителен и те постигнаха 13-та победа през настоящия сезон, изкачвайки се на третото място.

Столичани пропиляха аванс от два гейма, а в тайбрека поведоха с 13:11 и това се оказа решителният момент в двубоя, в който най-резултатен стана Хеймиш Хейзълдън с 23 точки. Съотборникът му Мохамед Реза Бейк добави още 18 пункта. 

За русенци Огнян Христов отбеляза 23 точки.

Локомотив Авиа победи лесно с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) домакина Монтана. Пловдивчани, които са лидери в първенството, вече имат 46 точки след 16 победи и 2 поражения.

Воденият от треньора Найден Найденов състав не срещна никакви трудности в зала "Младост" и приключи срещата след малко повече от един час игра. 

Най-резултатен за победителите стана Тодор Вълчев с 19 точки, докато Кристиан Валчак се отличи с 10 пункта за домакините.

Монтана се намира на осма позиция до момента.

В друга среща от кръга Дея спорт победи трудно на свой терен Славия с 3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:19, 15:4). "Белите" изостанаха с 0:1, но поведоха с 2:1, губейки решителния тайбрек с 11 точки разлика. 

Валентин Братоев реализира 21 точки за бургазлии, докато Дейвид Барутов и Обраян Мокуние се отличиха с по 17 пункта за "белите".

 

Първенство на България по волейбол за мъже, двубои от 20-ия кръг:

Дунав Русе - ЦСКА        2:3 (28:30, 18:25, 25:19, 25:23, 13:15)
Дея спорт - Славия       3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:19, 15:4)
Монтана - Локомотив Авиа 0:3 (19:25, 20:25, 20:25)

събота:
Нефтохимик 2010 - Берое 2016
Левски София - Черно море

временно класиране:
 1. Локомотив Авиа Пловдив    18   16    2    51:16   46 точки
 2. Левски София              17   15    2    47:16   43 
 3. ЦСКА                      18   13    5    47:24   39
 4. Нефтохимик 2010           17   13    4    41:19   38  
 5. Берое 2016                17   10    7    37:27   30
 6. Дея спорт Бургас          19   10    9    37:39   29
 7. Пирин Разлог              18    8   10    31:36   24 
 8. Монтана                   19    6   13    29:44   19
 9. Черно море                17    3   14    18:44   11
10. Славия                    18    3   15    16:51    8        
11. Дунав                     18    1   17    15:52    7

/АД/

