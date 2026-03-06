Подробно търсене
Ройтерс: Руското военно разузнаване е уличено за взривовете на пощенски пратки през 2024 г., като са идентифицирани 22-ма заподозрени

Александър Евстатиев
Лого на куриерската компания Ди Ейч Ел. Снимка: AP/Matthias Rietschel
Вилнюс,  
06.03.2026 21:24
 (БТА)
Служители на различни европейски полицейски управления съобщиха, че 22-ма души са идентифицирани като участници в атаки, включващи серия от експлодиращи пратки в Европа през 2024 г., предаде Ройтерс. За тях е заподозряно руското военно разузнаване - ГРУ, предаде Ройтерс.

Експлозии са станали в куриерски депа във Великобритания, Германия и Полша, като служители по сигурността предполагат, че са част от руски заговор за предизвикване на експлозии на товарни полети до САЩ.

Москва винаги е отричала твърденията, че участва в подобна операция, или други обвинения в по-широка саботажна кампания, включваща палежи, насочени към дестабилизиране на съюзниците на Украйна.

Евроюст, агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правосъдието, заяви днес, че съвместно разследване на германски, полски, нидерландски, британски и литовски детективи е идентифицирало 22-ма заподозрени в Литва и Полша, за които се предполага, че работят от името на ГРУ.

„Заподозрените са били вербувани в Русия, Латвия, Естония, Литва и Украйна и често са били в уязвимо социално-икономическо положение“, се казва в изявлението на Евроюст.

„Предполага се, че действията, извършени от тези заподозрени, са били по поръчка на военната разузнавателната служба на Руската федерация“, посочват от агенцията.

Руското министерство на отбраната, под чиято юрисдикция е военното разузнаване, не отговори веднага на запитването от страна на Ройтерс за коментар. Преди време Москва отрече обвиненията в нападения срещу западни държави, описвайки ги като примери за русофобия. 

Заместник главният прокурор на Литва Артурас Урбелис заяви на пресконференция, че петима заподозрени - граждани на Русия, Украйна и Литва, ще бъдат съдени там по обвинение в тероризъм, като ги заплашват „до 10 години затвор, ако бъдат признати за виновни“. Миналата година Литва заяви, че на 19 юли 2024 г. от Вилнюс са били изпратени четири пакета със самоделни, взривно-запалителни устройства.

Един от пакетите, изпратен с куриерската компания Ди Ейч Ел (DHL), се е запалил на летище „Лайпциг“ в Източна Германия, малко преди да бъде натоварен на самолет на компанията, пътуващ за Великобритания, съобщи Вилнюс.

Втори пакет е експлодирал в камион на друга куриерска компания – Ди Пи Ди (DPD), докато е преминавал през Полша, а третият се е взривил в склад на Ди Ейч Ел в Бирмингам, Англия.

Четвъртият пакет, който също е бил превозван с камион на Ди Пи Ди в Полша, не се е запалил поради неизправност, съобщиха разследващите. Няма пострадали при инцидентите.

Евроюст заяви, че разследването е идентифицирало и два тестови пакета, които са били изпратени до САЩ и Канада, както и два пакета в Амстердам, предназначени за същите дестинации.

Британската полиция посочи в изявление, че служителите по борба с тероризма все още разследват инцидента в Бирмингам. Миналата година беше арестуван румънски гражданин за съдействие на чуждестранна шпионска служба, като той по-късно бе освободен, оставайки под наблюдение.

„Силата на сътрудничеството в този случай ни позволи съвместно да идентифицираме участието на руското военно разузнаване в поредица от инциденти в цяла Европа“, каза Вики Еванс, старши национален координатор на Великобритания за борбата с тероризма.

/ИТ/

Свързани новини

14.05.2025 14:33

Трима украинци бяха арестувани в Германия заради планиран саботаж в полза на Русия

Трима украинци бяха арестувани днес в Германия и Швейцария по подозрение, че са планирали палеж и атаки с експлозиви срещу железопътния транспорт в Германия в полза на Русия, съобщиха германски прокурори, цитирани от ДПА.
10.04.2025 15:52

Британските власти задържаха румънски гражданин във връзка с разследване на пожар, избухнал в склад на Ди Ейч Ел

Британските власти задържаха румънски гражданин във връзка с разследване на пожар, който избухна в склад на спедиторската компания Ди Ейч Ел (DHL) в Бирмингам през юли миналата година, предаде Пй Ей мидия/ДПА.
20.12.2024 20:23

Литва потвърди, че няма следи от подривна дейност при катастрофата на товарен самолет край Вилнюс миналия месец

Следствието на катастрофата край литовската столица Вилнюс на товарен самолет на компанията Ди Ейч Ел (DHL) миналия месец е установило окончателно, че няма следи от "неразрешена намеса", обяви днес литовското правителство, цитирано от Асошиейтед
26.10.2024 00:46

Полските власти арестуваха четирима души по подозрение, че са изпращали колети с експлозиви чрез фирми за доставки по въздух

Полските власти задържаха четирима души по подозрение, че са изпращали запалителни устройства и експлозиви в пакети за въздушен превоз на товари по поръчение на чуждестранни тайни служб., предаде ДПА.
30.08.2024 18:05

Германия издаде предупреждение за сигурността на въздушните превози във връзка с опасения от руски саботаж

Германските власти за сигурност предупредиха за „нетрадиционни възпламенителни устройства“, които са изпращани чрез фирми за транспортни услуги, след като няколко пратки, изпратени от частни лица из цяла Европа, се подпалиха по време на превоз, предадоха днес ДПА и Ройтерс.
29.07.2022 15:35

Ди Ейч Ел прекратява всички доставки на територията на Русия

Една от най-големите логистични компании в света Ди Ейч Ел (DHL) съобщи, че прекратява от 1 септември всички доставки на територията на Руската федерация, предаде Ройтерс. Фирмата информира, че причина за нейното решение са "технически проблеми,
02.03.2022 15:13

Ди Ейч Ел спира доставките за Русия и Беларус

Ди Ейч Ел (DHL), една от най-големите логистични компании в света, обяви днес, че е спряла доставките за Русия и Беларус заради инвазията в Украйна, предаде Франс прес. Входящите ни услуги за Русия и Беларус бяха спрени и вече не приемаме нови

Към 23:32 на 06.03.2026 Новините от днес

