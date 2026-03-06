Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова подпомогна прием в Кишинев, посветен на националния празник на България

Александър Евстатиев
Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
06.03.2026 21:31
 (БТА)

Събитие, посветено на приятелството и сътрудничеството между държавите, се проведе в Кишинев, където българското посолство беше домакин на официален прием по случай националния празник на страната, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. Събитието отбеляза 148 години от освобождението на България от османско владичество и събра представители на властите, дипломати, бизнес средите и българската общност в Молдова.

Организацията на приема беше подкрепена и от АРБОМ – Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова, която участва като спонсор на събитието.

Посланикът на България в Молдова Мая Добрева подчерта историческото значение на 3 март и ролята, която играят демократичните ценности и регионалното сътрудничество.

„Трети март означава нещо важно – че свободата е и отговорност: да укрепваме демократичните институции, да спазваме правилата и да допринасяме за мира и стабилността в нашия регион. Историческите връзки между България и Република Молдова са близки и искрени. Днес българската общност в Молдова запазва своя език и културна идентичност, като активно допринася за развитието на молдовското общество“, каза на приема посланикът.

На събитието присъства и председателят на молдовския парламент Игор Гросу, който подчерта историческите и културни връзки между двете държави и важната роля на българската общност в Молдова, особено в Тараклия.

„Искам да бъда с вас днес, за да отпразнуваме националния празник на Република България – ден, който символизира смелостта, достойнството и силата на българския народ. Република Молдова и България са две държави, свързани чрез хора, история и споделени ценности. Българската общност в Република Молдова, особено тази в Тараклия, е част от нашата обща история и показва, че приятелството между държавите започва на ниво граждани. Ето защо ние дълбоко ценим участието на България в подкрепа на образованието и културата в нашата страна“, отбеляза Гросу.

Той посочи сътрудничеството в образованието, включително преобразуването на Тараклийския университет във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, проект, който укрепва академичните връзки между двете страни.

Специално послание отправи Александър Боримечиков, административен директор на филиала на университета в Тараклия и директор на АРБОМ, който подчерта важността на партньорството между българските институции и българската общност в Молдова.

„За Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова е голяма чест да организираме заедно с Посолството на България в Република Молдова и да отбележим тази много важна дата – националния празник на България, 3 март, денят на освобождението на България от османско владичество. Когато съществува такова партньорство, се появяват и конкретни резултати. Тези резултати се превръщат в реални действия: изграждане на спортни площадки, подкрепа на образованието, развитие на културата и запазване на традициите на българите в Молдова. За нас това е особено важно, защото само заедно можем да постигнем повече. Убеден съм, че възможностите, предлагани от Посолството на България в Република Молдова, откриват отлични перспективи за българите в Молдова и България ще остане редом до страната ни във всички процеси, насочени към развитие и подобряване на качеството на живот“, подчерта Боримечиков.

Приемът в Кишинев беше не само честване на историческа дата за българския народ, но и потвърждение на близките отношения между България и Молдова, както и на важната роля, която българската общност играе за укрепването на тези връзки, отбелязва МОЛДПРЕС.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/ИТ/

