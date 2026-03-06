Израелската армия каза, че днес е атакувала над 400 цели в Иран; поразен е и команден център на иранската Революционна гвардия в Бейрут

Израелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде Франс прес.

Освен това Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) информираха, че също днес са поразили военновъздушен команден център на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция в предградието Дахия на ливанската столица Бейрут, информира Ройтерс. То се смята за бастион на подкрепяното от Техеран ливанско шиитско движение "Хизбула".

Ударени от израелските сили са и оперативни щабове на "Хизбула", ръководещи военноморски и финансови дейности на групировката.

"В петък в няколко района на Иран бяха атакувани над 400 цели, включително пускови установки за балистични ракети и складове за ирански дронове", се казва в изявление на пресслужбата на ЦАХАЛ, цитирано от ТАСС.

В съобщението се отбелязва, че "в хода на ударите израелски боен самолет е засякъл камион, превозващ иранска система за противовъздушна отбрана". "След засичането на камиона израелските военновъздушни сили нанесоха удар по него и унищожиха системата", добавят от ЦАХАЛ.

Според израелската армия досега тази седмица тя е атакувала над 500 цели в Ливан.