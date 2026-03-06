Подробно търсене

Израелската армия каза, че днес е атакувала над 400 цели в Иран; поразен е и команден център на иранската Революционна гвардия в Бейрут
Дим се издига днес след израелски удар в предградието Дахия на лиаванската столица Бейрут. Снимка: АП/Hussein Malla
06.03.2026 19:51 | ОБНОВЕНА 06.03.2026 21:19
Израелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде Франс прес.

Освен това Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) информираха, че също днес са поразили военновъздушен команден център на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция в предградието Дахия на ливанската столица Бейрут, информира Ройтерс. То се смята за бастион на подкрепяното от Техеран ливанско шиитско движение "Хизбула".

Ударени от израелските сили са и оперативни щабове на "Хизбула", ръководещи военноморски и финансови дейности на групировката.

"В петък в няколко района на Иран бяха атакувани над 400 цели, включително пускови установки за балистични ракети и складове за ирански дронове", се казва в изявление на пресслужбата на ЦАХАЛ, цитирано от ТАСС.

В съобщението се отбелязва, че "в хода на ударите израелски боен самолет е засякъл камион, превозващ иранска система за противовъздушна отбрана". "След засичането на камиона израелските военновъздушни сили нанесоха удар по него и унищожиха системата", добавят от ЦАХАЛ.

Според израелската армия досега тази седмица тя е атакувала над 500 цели в Ливан.

06.03.2026 22:30

Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при израелски удари Източен Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването

Най-малко 9 души бяха убити и 17 бяха ранени при днешните израелски удари в долината Бекаа в Източен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на предварителни данни на ливанското министерство на здравеопазването.
06.03.2026 19:39

САЩ казаха, че Иран е атакувал с дронове жилищен квартал в Бахрейн

Иран снощи е атакувал със седем дрона жилищни квартали в Бахрейн, заяви Брад Купър, ръководител на Централното командване на американските военноморски сили, цитиран от Ройтерс.  САЩ ще отговорят на иранските удари по цивилни в Близкия изток, добави
06.03.2026 13:19

Израел съобщи, че над 1600 души са били приети в болница от началото на конфликта с Иран

Повече от 1600 души са били лекувани в болница в Израел от началото на войната с Иран, съобщи израелското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА. Сред тях има хора, ранени при ракетни удари, както и такива, пострадали, докато са бягали към убежищата. Посоченият брой включва и хора, приети в болница заради безпокойство и тревожност.

