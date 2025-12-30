В община Рудозем за поредна година няма да има увеличение на местни данъци и такси, заяви кметът

За поредна година в община Рудозем няма да има увеличение на местни данъци и такси, заяви кметът Недко Кулевски на днешното заседание на Общинския съвет. Съветниците заседаваха във вечерните часове в последния за годината работен ден.

Общинският съвет прие предложението на кмета за запазване на досегашния размер на таксата за битови отпадъци през 2026 година.

Представените разчети на общинската администрация показват, че през следващата година се очертава увеличение на разходите за обезпечаване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци, почистване. Приетата от съветниците план-сметка включва общо 376 285 евро разходи, необходими за обезпечаване дейността по събиране и извозване, депониране на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Имам очаквания услугата по сметосъбиране и почистване да бъде подобрена през следващата година без увеличение на местните данъци и такси, без да се усети от гражданите на община Рудозем, заяви кметът Кулевски. Според него отминаващата 2025 г. е изключително успешна.

Председателят на Общинския съвет Венцислав Пехливанов поздрави съветниците по случай Нова година и им пожела през 2026 г. да приемат мъдри решения, водени от принципа, че правото на всеки да изразява различно мнение е свещено.