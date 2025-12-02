Подробно търсене

ОБНОВЕНА Зеленски каза, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към постигането на мир в Украйна

Иво Тасев
Зеленски каза, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към постигането на мир в Украйна
Зеленски каза, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към постигането на мир в Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски заедно с ирландския министър-председател Михол Мартин по време на съвместната им пресконференция в Дъблин днес. Снимка: АП/Peter Morrison
Дъблин,  
02.12.2025 19:45 | ОБНОВЕНА 02.12.2025 20:27
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес по време на визитата си в ирландската столица Дъблин, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес за постигане на мир в Украйна и че целта на Русия е точно такава, предаде Ройтерс.

"Да, страхувам се. Ако някой от съюзниците ни се измори, се страхувам (от вероятността това да стане)", заяви Зеленски в отговор на въпрос страхува ли се, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес.

"Целта на Русия е да пресекат интереса на САЩ към тази ситуация", добави украинският държавен глава.

По-рано днес той посочи, че мирните преговори му са започнали да му вдъхват оптимизъм поради темпото на преговорния процес и заинтересоваността на САЩ относно намирането на решение в конфликта с Русия.

"В моите думи се долавя оптимизъм благодарение на ускоряването на темпото на преговорите. Той идва и от американската страна, от проявената заинтересованост на САЩ от преговорния процес. В момента Америка не се отдръпва от нито един дипломатически начин на диалог и това е добре", обърна внимание президентът на Украйна 

 

/ГГ/

Свързани новини

02.12.2025 21:22

Тече срещата на Путин със специалния пратеник на САЩ Уиткоф и зетя на Тръмп за уреждане на конфликта в Украйна

Руският президент Владимир Путин се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, за да разговарят възможни начини за слагането на край на войната в Украйна - най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, предаде Ройтерс.
02.12.2025 05:19

Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред парламента в Дъблин

Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде приет днес от новия си ирландски колега Катрин Конъли в Дъблин, на фона на усилията на САЩ за постигане мир в Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
05.03.2025 02:47

Ирландското правителство одобри нова помощ за Украйна на стойност 100 милиона евро

Правителството на Ирландия одобри снощи отпускането на нова помощ за Украйна на стойност 100 милиона евро, предаде Укринформ, като се позова на информация на Ирландското радио и телевизия (РТЕ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:26 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация