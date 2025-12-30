МОНЦАМЕ: Монголското правителство преразгледа Плана за развитие на зимния туризъм и Националния календар за туристически събития за 2026 г.

Монголското правителство прегледа проекта на План за развитие на зимния туризъм и Националния календар на туристическите събития, които ще бъдат организирани в Монголия през 2026 г., и възложи на съответните агенции да осигурят ефективното им прилагане, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Календарът на културните, туристическите, спортните, конферентните, изложбените и други големи събития, планирани да се проведат в цялата страна през 2026 г., е консолидиран въз основа на предложения от столицата, всички 21 аймака (основната административна единица в Монголия), държавни агенции и професионални асоциации. Правителството подчерта необходимостта от подкрепа на тези събития в рамките на единна политическа рамка, от стандартизиране на местата и графиците, от подобряване на качеството и организацията на тяхното провеждане.

На заседанието бяха обсъдени и мерки за развитие на зимния туризъм и намаляване на сезонността в туристическия сектор. В тази връзка правителството разпореди да се организира национална кампания „Месец на отстъпките“, за да се предложат промоционални цени през зимния сезон. Допълнителните мерки включват бързо развитие на трансграничния туризъм и туризма в граничните райони, установяване на директни полети от градове в съседни страни до провинциални дестинации, подкрепа на заявки от чуждестранни авиокомпании за извършване на чартърни полети, увеличаване на специализираните зимни туристически събития чрез политически мерки и решаване на ключови предизвикателства пред туристическия сектор чрез междусекторна координация.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ)