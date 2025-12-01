Подробно търсене

Макрон заяви, че мирният план може да бъде завършен само с участието на Киев и европейците

Атанаси Петров
Френският президент Еманюел Макрон посреща украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец, 1 декември 2025 г. Снимка: АП/Christophe Ena
Париж,  
01.12.2025 20:11
 (БТА)
Планът за мир между Русия и Украйна може да бъде завършен единствено с участието на Киев и европейските партньори в преговорите, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Днес няма завършен план. По въпроса за териториите той може да бъде приключен само от президента Зеленски", подчерта Макрон на съвместна пресконференция с украинския държавен глава в Париж.

Той добави, че ключови елементи на бъдещото споразумение, като замразените руски активи, гаранциите за сигурност, европейските санкции и процесът по присъединяване на Украйна към ЕС, могат да бъдат договорени само при участието на европейските страни. "Все още сме в предварителна фаза", заяви френският президент.

Макрон коментира и корупционния скандал в Украйна, довел до оставката на високопоставения президентски съветник Андрий Ермак, като подчерта, че Париж не възнамерява да поучава Киев.

"Докато даваме пари и подкрепяме военни усилия, е нормално да изискваме. Но отбелязвам, че борбата с корупцията работи, защото решения се вземат, някои от тях са политически. Наша ли е ролята да даваме уроци на Украйна? Не съвсем. И ние сме имали подобни скандали", каза Еманюел Макрон.

Според френския президент в Русия няма антикорупционни механизми, защото там е "истинска диктатура", а Русия поне официално няма проблеми с корупцията, защото в Москва няма независими органи, които да се занимават с корупционни случаи.

/ВС/

Свързани новини

01.12.2025 19:30

Зеленски предупреди, че Русия не трябва да получава "награда" за войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че международните усилия за мир не трябва да позволяват на Русия да тълкува инвазията си в Украйна като "награда", предаде Франс прес. "За да се подготвим за истинска сигурност, трябва да
01.12.2025 18:46

ЕС и САЩ трябва да споделят обща визия за справедлив мир в Украйна, заяви италианският премиер Мелони

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че е важно Европейският съюз и САЩ да имат сходство на възгледите относно постигането на справедлив и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс.
01.12.2025 17:13

Усилията за постигане на мир в Украйна може да достигнат решаваща фаза тази седмица, заяви Кая Калас

Усилията за прекратяване на войната в Украйна може да навлязат в решаваща фаза след новия кръг преговори между САЩ и Украйна през уикенда, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от ДПА.

