Макрон заяви, че мирният план може да бъде завършен само с участието на Киев и европейците

Планът за мир между Русия и Украйна може да бъде завършен единствено с участието на Киев и европейските партньори в преговорите, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Днес няма завършен план. По въпроса за териториите той може да бъде приключен само от президента Зеленски", подчерта Макрон на съвместна пресконференция с украинския държавен глава в Париж.

Той добави, че ключови елементи на бъдещото споразумение, като замразените руски активи, гаранциите за сигурност, европейските санкции и процесът по присъединяване на Украйна към ЕС, могат да бъдат договорени само при участието на европейските страни. "Все още сме в предварителна фаза", заяви френският президент.

Макрон коментира и корупционния скандал в Украйна, довел до оставката на високопоставения президентски съветник Андрий Ермак, като подчерта, че Париж не възнамерява да поучава Киев.

"Докато даваме пари и подкрепяме военни усилия, е нормално да изискваме. Но отбелязвам, че борбата с корупцията работи, защото решения се вземат, някои от тях са политически. Наша ли е ролята да даваме уроци на Украйна? Не съвсем. И ние сме имали подобни скандали", каза Еманюел Макрон.

Според френския президент в Русия няма антикорупционни механизми, защото там е "истинска диктатура", а Русия поне официално няма проблеми с корупцията, защото в Москва няма независими органи, които да се занимават с корупционни случаи.