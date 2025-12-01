Беларус връчи протестна нота на литовски дипломат в Минск заради нарушение на въздушното пространство на страната

Подробно търсене

Литовски военнослужещ приготвя за изстрелване дрон по време на военно учение северно от столицата Вилнюс. Снимка: AP/Mindaugas Kulbis
01.12.2025 16:25
Минск връчи протестна нота на литовски дипломат, след като литовски дрон наруши въздушното пространство на Беларус вчера и се разби в пределите на град Гродно, съобщи ТАСС.

"Министерството на външните работи на Беларус извика днес временния шарже д'афер на Литва в Беларус Ерикас Вилканецас, за да му връчи протестна нота във връзка с нарушението на беларуската държавна граница от безпилотен летателен апарат от Република Литва вчера", гласи съобщението на ведомството.

"Проведеният анализ на отломките, включително и на видеозаписите и навигационните данни, съдържащи се на флашкарти, свидетелства, че маршрутът на дрона, който е западноевропейско производство, е предполагал полет над територията на Беларус в посока Полша и връщане по същия маршрут до мястото на излитане на дрона в Литва. Разглеждаме тези действия като умишлена провокация не само срещу Беларус, но и срещу Полша. Подобни действия представляват заплаха за сигурността на Беларус и са пряко нарушение на нормите на международното право, включително на Чикагската конвенция за международната гражданска авиация", посочва още МВнР на Беларус.

Беларус изисква подробна и изчерпателна информация за обстоятелствата около инцидента, в това число защо е бил изпратен и кой е бил неговият оператор, както и провеждането на подробно разследване.

Министерството уточнява, че падналият дрон в Гродно е бил от разузнавателен тип и е бил "незабележим и изключително дребен".

Литва и Беларус вече повече от месец са в спор заради случаи на нарушаване на литовското въздушно пространство.

Летището във Вилнюс съобщи в събота, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство. Литва твърди, че метеорологични балони, използвани от трафиканти, пренасят контрабандни цигари, и обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, че допуска тази практика, като я определя като форма на „хибридна атака“. През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони, но ги отвори отново миналата седмица, след като прекъсванията на въздушния трафик, изглежда, бяха спрели.

30.11.2025 20:58

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

Летището във Вилнюс съобщи днес, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство – пореден случай на прекъсвания на полети в балтийската държава, предаде Ройтерс. Европейската авиация многократно изпадна в
18.11.2025 12:17

Литва може да промени курса и да отвори границата си с Беларус преди края на този месец, след като отхвърли предложение на Минск

Министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис каза вчера, че страната му може да отвори по-рано от обявения срок двата си гранични пункта с Беларус, които бяха затворени до 30 ноември, съобщи сайтът на Литовското радио и телевизия (ЛРТ/LRT.lt). Това е сигнал за потенциална промяна в курса на правителството спрямо действията на Минск, определени от Вилнюс като "хибридна атака“, отбелязва държавната медия. Освен със съюзника на Русия на изток, Литва граничи и с руския анклав Калининградска област на запад.
11.11.2025 18:49

Литовският външен министър заяви, че няма да преговаря с Беларус за повторно отваряне на граничните пунктове

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че отказва да води разговори с Беларус за повторно отваряне на граничните пунктове между двете страни, след като по-рано беларуският президент Александър Лукашенко нареди на външния министър Максим Риженков да започне такива преговори, съобщи Ройтерс.
11.11.2025 18:23

Беларуският президент нареди да се проведат разговори с Литва за граничните пунктове; литовският външен министър отказа

Беларуският президент Александър Лукашенко разпореди на външния си министър да проведе преговори с Литва относно граничните контролно-пропускателни пунктове, предаде Ройтерс.

