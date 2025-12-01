Мениджърът на Карлос Насар: „Има интерес от минимум три държави, които желаят да го привлекат“

Мениджърът на олимпийския и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар - Николай Жейнов, заяви, че в последните няколко години са му били предлагани договори от няколко други държави.

По време на пресконференция, в която Карлос Насар беше награден за спортист на месец октомври, той беше попитан коя е „най-примамливата“ оферта, която е получил до момента от други страни.

„Интересът към Карлос датира отпреди три-четири години. Той е бил предлаган от различни президенти на Българската федерация по вдигане на тежести като разменна монета. Има интерес от минимум три държави, които желаят да привлекат Карлос. Офертите наистина са впечатляващи за спортист във вдигането на тежести. До момента такива суми не са предлагани на абсолютно никой, включително и на Пирос Димас, който знаете, се състезаваше за Гърция. Това, което предлагат в момента, наистина е впечатляващо“, каза Жейнов.

„Единственото нещо, което Карлос иска, е да бъде оставен на спокойствие и същевременно федерацията да изпълнява своите задължения към него - нищо повече. Защото във варианта, в който федерацията по вдигане на тежести влезе в коловоза на Олимпийския комитет, т.е. ако имаме Общо събрание, в което хората не са доволни от избора (на председател), възпрепятстват вписването в регистъра - какво се случва тогава? Карлос какво решение трябва да вземе? Федерацията не може по някакъв начин чрез управляващи, един вписан и един избран - това е нещото, което най-много го притеснява“, добави Жейнов.

„Ние търсим подкрепата както на министерството на спорта, така и на федерацията по вдигане на тежести, и на спонсори - това са нещата, които могат да задържат Карлос в България. Най-вече не говорим за финансовата част, говорим за спокойствието, което трябва да се даде на един елитен спортист. Естествено, всичките неща, които по някакъв начин трябва да коментираме с него, сядаме целият екип и ги коментираме - между нас няма никакви тайни. Сумите, които се предлагат, наистина са изкушаващи, казвам го съвсем честно“, каза още мениджърът на олимпийския шампион от 2024 година в категория до 89 кг.

На въпрос дали федерацията дължи пари на Карлос Насар, отговорът на Жейнов беше: „Да, има такова нещо. Федерацията трябва да възстанови част от средствата, които Карлос е изразходил по време на неговата подготовка, но не е това най-важното. Най-важното е, че Карлос иска да остане в България, но ако не се създаде за него нормална обстановка, при която да върви неговият тренировъчен процес, в един момент трябва да се замисли той какво прави.“

Треньорът Павел Христов описа представянето на Насар като нещо, което няма да бъде повторено скоро в българския спорт и което трябва да бъде оценено.

„Като погледна какви постижения е направил той на кадети, на юноши, на мъже, аз си мисля, че скоро няма да имаме такъв щангист. Като минат години и се върнем назад, и погледнем неговите постижения, ще разберем точно той какво е направил. Това, което той прави, е нещо невероятно“, каза Христов.