Над 400 рисунки са включени в изложбите "Пътуващи коледни картички" в Чирпан

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Община Чирпан ще организира изложби в кметсвата или в училищата на десет села като част от представянето на рисунките от конкурса за коледна картичка. Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (КН)
Чирпан,  
01.12.2025 16:45
 (БТА)

Над 400 деца са изпратили рисунки за конкурса за изработване на коледна картичка под патронажа на кмета на Чирпан Ивайло Крачолов. Техните произведения са включени в изложбите "Пътуващи коледни картички", които ще бъдат представени в десет села на общината. Това съобщиха от местната администрация.

 Децата представиха своите умения, въображение, изобретателност и познания за традициите, свързани със зимните празници. Нарисуваха коледната радост, празничния дух и своите мечти в рисунки и картички, посочват от пресцентъра.

Оттам уточняват, че две от сътворените картини с коледни сюжети ще бъдат избрани за празнични картички на кмета и на Общинския съвет до институции и организации. Останалите ще са специално подредени в десет тематични изложби под надслов "Пътуващи коледни картички", които ще бъдат представени в селата Винарово, Гита, Държава,  Зетьово, Малко Тръново, Могилово, Ценово, Спасово и Средно Градище. Те ще останат повече от месец в експозиции, подредени в кметствата и местните читалища. Част от  детското творчество е подредено и в административната сграда на Община Чирпан и вече радва служители и посетители.

Тази вечер в Чирпан предстои тържествено включване на коледните светлини в града с подготвената от местната администрация програма “Омагьосаната страна на чудесата“. Събитието бе планирано за 28 ноември, но бе отложено заради неблагоприятните атмосферни условия. 

/АУ/

