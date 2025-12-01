Подробно търсене

Жена загина, а съпругът й е ранен при атака с украински дрон в Белгородска област

Пламен Йотински
Украински войници подготвят дрон за демонстрация. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Москва,  
01.12.2025 16:49
 (БТА)
Дрон на украинската армия атакува автомобил в село Грузское, Борисовски окръг, Белгородска област, при което загина мирна жителка, а съпругът й беше ранен, съобщиха в "Телеграм" от оперативния щаб на региона, предаде ТАСС.

"В село Грузское, Борисовски окръг, дрон нанесе удар по движещ се лек автомобил, в който се намираше семейна двойка. Жената, с тежки множествени наранявания, е починала по пътя към болницата. Съпругът й е с осколочни рани по краката и ръцете, както и със закрита черепно-мозъчна травма и баротравма", уточниха от оперативния щаб.

Пострадалият е откаран с линейка в градска болница в Белгород, където му се оказва необходимата помощ, посочва ТАСС. 

/ДИ/

Свързани новини

30.11.2025 07:33

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 33 украински дрона, съобщи руското министерство на отбраната

Силите за противовъздушна отбрана свалиха през изминалата нощ 33 украински дрона над различни райони на страната и над Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
28.11.2025 22:18

Руските власти съобщиха за убита жена при украинска атака с дронове в Белгородска област

Жена бе убита при украинска атака с дронове в руската Белгородска област, заявиха днес руските власти, цитирани от ДПА. Съобщава се, че е било ранено и петгодишно дете в село Драгунское, написа губернаторът Вячеслав Гладков в комуникационното приложение "Телеграм".
25.11.2025 07:58

Трима убити и 10 ранени при украинска атака по Ростовска област; шест ранени в Краснодарския край; свалени са 249 дрона, съобщават руските власти

Трима души бяха убити, а 10 - ранени тази нощ при украинска атака срещу руската Ростовска област, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар. За шестима ранени при атака с дронове съобщи губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, предаде Ройтерс.

