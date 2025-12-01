Световни лидери поздравиха Румъния за националния ѝ празник – 1 декември, съобщиха румънските медии.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе сред първите световни лидери, които отправиха своите пожелания по случай празника на страната.

„Оценявам водещата роля на Румъния в НАТО като стълб на регионалната сигурност и насърчавам продължаването на тази роля в насърчаването на стабилността в Черноморския регион“, посочва той в съобщение, цитирано от местните медии.

Американският държавен глава отбелязва още, че САЩ и Румъния споделят силно и засилващо се партньорство, основано на стратегически интереси, фокусирани върху сигурността, енергийното сътрудничество и търговията.

„Очакваме с нетърпение разширяване на възможностите за търговия, инвестиции и иновации, които ще стимулират нашите икономики. Нашата активна дипломация остава крайъгълният камък на тези динамични съюзи“, пише още президентът Доналд Тръмп.

Послание по случай националния празник на Румъния изпрати и държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той коментира, че страната очаква с нетърпение продължаване на сътрудничеството и в областта на отбраната.

„Ангажиментът на страната да отдели пет процента от БВП за отбрана до 2035 г. ще укрепи НАТО и ще положи основите за нарастващ просперитет през следващите години“, написа Рубио, като подчерта, че също насърчава продължаващата роля на Румъния в насърчаването на стабилността в Черноморския регион.

Мисията на Съединените щати в НАТО също изпрати специално послание към Румъния и признание за важността на двустранното сътрудничество.

„Днес честваме нашия двустранен стратегически диалог и увеличаващото се сътрудничество в областта на отбраната, енергетиката и граничната сигурност. Ангажиментът на Румъния към бюджета за отбрана и проактивната ѝ роля като гарант за сигурност в Черно море укрепват Европа“, пише на официалния профил на мисията в социалната мрежа „Екс“.

Поздравление по повод националния празник на Румъния беше изпратено и от френския президент Еманюел Макрон.

„Сигурността е в основата на нашите отношения. Франция е надежден и непоколебим съюзник в защитата на източния фланг на НАТО и територията на Румъния. Още преди руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Франция изрази желание да участва в тези колективни усилия за сигурност и възпиране и (...) командва многонационалните сили, разположени в Чинку“, отбеляза Макрон.

Той приветства избора на Румъния за сътрудничество с френската отбранителна промишленост, по-специално по отношение на придобиването на ракети за отбрана земя-въздух „Мистрал 3“.

„Този избор укрепва нашата колективна сигурност, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво НАТО. Трябва да продължим тази положителна динамика, като конкретизираме други водещи проекти, включително в рамките на нашите европейски инструменти“, подчерта френският държавен глава и допълни:

„В контекста на завръщането на войната на нашия континент и в условията, в които сме изправени пред същите предизвикателства по отношение на конкурентоспособността на нашите икономики и защитата на нашите демокрации, ние трябва да останем обединени в европейски дух“.

Предизвикателствата пред сигурността и хибридните заплахи за Черноморския регион и цяла Европа, както и развитието на нови формати на многостранно сътрудничество коментира и украинският президент Володимир Зеленски в поздравителния си адрес по случай националния празник на Румъния.

„Искрено оценяваме твърдата позиция на Букурещ в подкрепа на суверенитета и териториалната цялост на Украйна в контекста на бруталната война, разгърната от Русия, както и подкрепата за стратегическия път на Украйна към пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО. Украинците са благодарни на нашите румънски партньори за практическата помощ, предоставена на нашата държава. Убеден съм, че това представлява важен принос не само за укрепване на отбранителните способности на Украйна, но и за сигурността на Румъния и Европа“, отбеляза Зеленски.

Послание към Румъния в социалната мрежа Фейсбук изпрати и президентът на Република Молдова Мая Санду.

„Историческият момент от 1 декември 1918 г. отвори пътя към мир, свобода и демокрация за румънския народ. Тези ценности в момента са застрашени повече от всякога“, написа тя.

Британският крал Чарлз Трети също поздрави Румъния за националния ѝ празник.

„Радвам се, че нашите страни споделят толкова близки връзки и очаквам с нетърпение да продължим да укрепваме приятелството си. Надеждата и амбицията ми е нашите народи да работят заедно, за да окажат положително въздействие върху екологичните проблеми, които засягат всички нас в световен мащаб“, гласи посланието му.